Asterigos: rivelati i requisiti di sistema per PC

Asterigos è un gioco di ruolo d’azione in arrivo da Acme Gamestudio e tinyBuild, liberamente ispirato alle mitologie greche e romane, il giocatore vestirà i panni di Hilda alle prese con una serie di boss e nemici. Ora, grazie alla pagina Steam dedicata, sono stati resi noti i requisiti di sistema per PC, eccoveli di seguito:

Requisiti minimi

Richiede un processore a 64 bit e un sistema operativo

Sistema operativo: Win10 64 bit versione 1903

Processore: Intel i7-6700 o AMD Ryzen5 1500X o processore più veloce

Memoria: 8 GB di RAM

Grafica: Nvidia GTX960 4GB o AMD RX470 4GB o superiore

DirectX: versione 12

Memoria: 30 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: AMD FSR 1.0 supportato

Requisiti consigliati

Richiede un processore a 64 bit e un sistema operativo

Sistema operativo: Win10 64 bit versione 1903

Processore: Intel i7-9700 o AMD Ryzen5 2600X o processore più veloce

Memoria: 16 GB di RAM

Grafica: Nvidia RTX2060 8GB o AMD 5700XT 8GB o superiore

DirectX: versione 12

Memoria: 30 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: AMD FSR 1.0 supportato

Sulla base dei requisiti di sistema, dei filmati mostrati e degli screenshot, il gioco sembra graficamente impressionante; ad un primo sguardo sembrerebbe un mix perfetto tra Kena e lo stile di alcuni disegni della Pixar. Non ci resta che aspettare ulteriori aggiornamenti in merito. Nel frattempo però, lo sapevate che Ubisoft interromperò il servizio online per una serie di videogiochi del suo catalogo?