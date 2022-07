Tower of Fantasy: pubblicato il nuovo Worldview trailer

Tower of Fantasy è un nuovo MMORPG free-to-play di Hotta Studio e Level Infinite, e la cui uscita globale è prevista per il terzo trimestre del 2022 per PC e piattaforme mobile e che supporta otto lingue (inglese, giapponese, tedesco, francese, spagnolo, portoghese, tailandese e indonesiano). La pre-registrazione è attiva, con un sacco di premi da conquistare una volta che il gioco raggiunge vari traguardi. Per pre-registrarsi al lancio globale e assicurarsi alcuni oggetti a tempo limitato potete visitare il sito ufficiale. Inoltre, i giocatori possono aggiungere il titolo alla lista dei desideri di Steam o Epic Games Store. Per aumentare l’hype per il gioco, Level Infinite ha rilasciato un nuovo trailer che mostra alcuni elementi della storia e dei personaggi. Di seguito una panoramica di Tower of Fantasy:

Tower of Fantasy è un gioco di ruolo condiviso open world sviluppato da Hotta Studio e pubblicato da Level Infinite, con un vibrante stile artistico ispirato agli Anime e un’esaltante ambientazione sci-fi. Ambientato centinaia di anni nel futuro sul lontano pianeta di Aida, nel terzo trimestre del 2022 i giocatori di tutto il mondo potranno finalmente godersi il meglio del titolo.



Caratteristiche

Open World : esplorate un vasto open world a tema sci-fi per scoprire le storie uniche dei personaggi e trovare armi e stili di gioco diversi.

: esplorate un vasto open world a tema sci-fi per scoprire le storie uniche dei personaggi e trovare armi e stili di gioco diversi. Personalizzazione dei personaggi : l’approfondito sistema di creazione dei personaggi di Tower of Fantasy permette ai giocatori di personalizzare il proprio personaggio principale.

: l’approfondito sistema di creazione dei personaggi di Tower of Fantasy permette ai giocatori di personalizzare il proprio personaggio principale. Esplorare Aida : esplorate il vasto mondo di Aida, combattete attraverso le rovine e sconfiggete i boss.

: esplorate il vasto mondo di Aida, combattete attraverso le rovine e sconfiggete i boss. Multiplayer: i giocatori possono affrontare i difficili boss del mondo di gioco collaborando con i loro compagni di viaggio.

Tower of Fantasy sarà disponibile nel terzo trimestre del 2022 per dispositivi mobile e PC tramite Epic Games Store e Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.