Blood Bowl 3: ecco i risultati della terza fase di beta closed

A maggio in occasione del festival Warhammer Skulls, NACON e Cyanide Studio hanno annunciato una nuova fase beta per Blood Bowl 3. La terza fase beta di Blood Bowl 3 si è conclusa il 12 giugno, con un feedback molto positivo da parte dei fan. Previsto per il 2022, il gioco sarà disponibile su PC tramite Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

Quasi 11.000 allenatori hanno guidato le loro squadre in campo, per un totale di 35.755 ore di gioco. Grazie alle loro strategie, sono stati realizzati 23.823 touch down, 2.668 passaggi e sono stati schivati 216.933 placcaggi con agilità (e una buona dose di fortuna). Alcuni allenatori non sono stati abbastanza fortunati con 752 ricezioni di palla sono fallite miseramente e 26.884 falli (intenzionali) sono stati fischiati dall’arbitro tra il boato di disappunto del pubblico. Alla fine la vittoria sarà sempre del tattico più astuto. Sono 224.194 infortuni registrati, 4.618 giocatori portati fuori dal campo e 575 compagni di squadra scagliati a molti metri di distanza da Ogri, Troll o Treemen. Al momento del lancio, il gioco conterrà 12 squadre, modalità per solo e multiplayer e un livello di personalizzazione. Il gioco sarà presente anche al NACON 2022 il 7 luglio. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Indossate i tacchetti, allaccia il casco, regola i paraspalle e il pettorale e infilate (senza farti beccare) un pugnale affilato nella cintura. Nel Vecchio Mondo le guerre sono scomparse da quando i suoi abitanti hanno deciso di appianare le loro differenze giocando allo sport sacro del dio Nuffle: Blood Bowl. Eppure questa disciplina non è meno sanguinosa dei campi di battaglia che ha sostituito. Omicidi, mutilazioni, imbrogli, corruzione, stregoneria e persino interventi divini si susseguono sul campo, per la gioia di tutti gli spettatori.

Blood Bowl 3 è previsto per il 2022 e sarà disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite Steam.