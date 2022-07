Inscryption classificato in Australia per PS4

Inscryption è un titolo che di certo non resta nel suo angolo in silenzio, il gioco sviluppato da Daniel Mullins di Pony Island e The Hex ha venduto oltre un milione di copie, oltre ad aver ottenuto numerosi riconoscimenti e premi. L’IPè stata rilasciata ad ottobre 2021 per PC tramite Steam , Epic Games Store , GOG e Humble Store ma una versione console non era ancora stata annunciata, ma oggi qualcosa sembra smuovere le acque.

Pare infatti che il titolo abbia ricevuto una classificazione in Australia, tuttavia solo per PlayStation 4; questo fa presupporre che possa esserci un annuncio in merito molto presto e comunque non è da escludere che possa essere lanciato su più piattaforme. Ecco di seguito una panoramica del gioco tramite lo store online:

-Dal creatore di Pony Island e The Hex arriva l’ultima lettera d’amore ai videogiochi che scioglie la mente e si autodistrugge. Inscryption è un’odissea basata su carte nere come l’inchiostro che fonde la costruzione di mazzi roguelike , enigmi in stile escape room e horror psicologico in un frullato sanguinolento. Ancora più oscuri sono i segreti inscritti sulle carte…

Caratteristiche principali

Ottieni un mazzo di carte creatura del bosco tramite draft, chirurgia e automutilazione.

Sblocca i segreti che si nascondono dietro le mura della capanna di Leshy.

Parti per un’odissea inaspettata e profondamente inquietante.

Purtroppo in merito non ci sono state dichiarazioni ufficiali da parte della casa sviluppatrice, per saperne di più non ci resta che aspettare ulteriori sviluppi.