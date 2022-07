The Legend of Heroes Kuro no Kiseki 2 Crimson Sin: nuovo trailer

The Legend of Heroes Kuro no Kiseki 2 Crimson Sin riceve un nuovo trailer di gioco. Il video in questione ( che vi rilasciamo in fondo a questo articolo) riconferma il ritorno di personaggi come come Shizuna Rem Mitsurugi.

Vi è comunque, oltre al trailer, anche un video mostrato da Dangeki Online durante un live streaming che ha rivelato tantissime novità, come ad esempio gli attacchi di Renne, insieme al suo S-Craft, possono essere visti insieme a diversi minigiochi come l’hacking e la pesca. C’è anche un’area chiamata Marchen Garten con piani diversi e percorsi ramificati che i giocatori possono prendere.

Il titolo verrà lanciato il prossimo 29 settembre per PlayStation 4 e PlayStation 5 in Giappone; tuttavia non si hanno ancora notizi per il lancio in Occidente, per questo non ci resta che attendere. Nel frattempo però, lo sapevate che Inscryption è stato classificato in Australia per PlayStation 4?