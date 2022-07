Baldur’s Gate 3: nuove informazioni sulla patch 8 sono in arrivo il 7 luglio

La patch 7 per Baldur’s Gate 3 di Larian Studios ha aggiunto la classe Barbarian a febbraio e lo sviluppatore ha confermato che il gioco completo non uscirà fino al 2023 . La buona notizia è che una nuova importante patch è all’orizzonte. Su Steam, Larian ha annunciato che la Patch 8 è quasi pronta e sta ricevendo i suoi ritocchi finali. Un nuovo Panel from Hell è stato annunciato per il 7 luglio, che fornirà dettagli sullo stesso.

La patch 8 peserà circa 40 GB con la dimensione di installazione completa che raggiungerà circa 104 GB. Come sempre, i salvataggi sulla Patch 7 o precedenti non saranno compatibili all’avvio della nuova patch. Inoltre, Larian sta rimuovendo la possibilità di scaricare tutte le patch tranne le due più recenti. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Radunate il vostro gruppo e tornate nei Forgotten Realms in una storia di amicizia e tradimento, sacrificio e sopravvivenza e il richiamo del potere assoluto. Abilità misteriose si stanno risvegliando dentro di voi, estratte da un parassita Mind Flayer piantato nel tuo cervello. Resisti e rivolta l’oscurità contro se stessa. Oppure abbraccia la corruzione e diventa il male supremo.

Scegliete tra un’ampia selezione di razze e classi di D&D o giocate nei panni di un personaggio originario con un background artigianale. Avventura, bottino, battaglia e romanticismo mentre viaggiate attraverso i Forgotten Realms. Giocate da soli e selezionate attentamente i tuoi compagni o in gruppo fino a quattro in multiplayer.

Forgiato con il nuovo motore Divinity 4.0, Baldur’s Gate 3 ti offre una libertà senza precedenti di esplorare, sperimentare e interagire con un mondo che reagisce alle vostre scelte. Una narrativa grandiosa e cinematografica vi avvicina ai vostri personaggi come mai prima d’ora, mentre vi avventurate nel mondo più grande di sempre.

Baldur’s Gate 3 è disponibile in accesso anticipato su PC tramite Steam e Google Stadia.