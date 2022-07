What Remains Of Edith Finch potrebbe ricevere versioni next gen

What Remains Of Edith Finch è l’acclamato titolo del 2017 di Giant Sparrow. Nel gioco si vestono i panni di Edith, ultima sopravvissuta della famiglia Finch, che torna nella casa d’infanzia per capire, attraverso numerosi flashback che passano dal grottesco, al profondo e al surreale, cosa abbia portato alla morte ogni suo parente.

Il titolo è stato acclamato dalla critica e tutt’ora continua a riceve un discreto successo, nonostante sia un titolo del 2017 e, molto probabilmente, ne sentiremo parlare ancora a lungo. Il titolo potrebbe riceve versioni native PS5 e Xbox Series X/S, le valutazioni per entrambe le console sono state scoperte sul sito di Taiwan Game Software Rating Regulations; ciò potrebbe stare ad indicare un annuncio nel prossimo futuro.

Il titolo è ora disponibile per PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e iOS, non ci resta che aspettare ulteriori aggiornamenti che possano confermare o smentire del tutto la notizia.