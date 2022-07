Lollipop Chainsaw: il remake arriva nel 2023

Un remake del gioco d’azione cult Lollipop Chainsaw è stato annunciato da uno dei suoi ex editori. Yoshimi Yasuda è stato in precedenza il CEO di Kadokawa Games, che ha pubblicato i titoli di Grasshopper Manufacture Lollipop Chainsaw e Killer is Dead in Giappone. È stato anche produttore esecutivo di entrambi i titoli.

A maggio è stato annunciato che Yasuda avrebbe lasciato Kadokawa e avrebbe fondato una nuova società chiamata Dragami Games, e ora Yasuda ha confermato che un remake di Lollipop è uno dei primi progetti dell’azienda. In una dichiarazione pubblicata su Twitter, Yasuda ha dichiarato:

Sfortunatamente, vari fattori hanno fatto sì che i fan non potessero più giocare facilmente a Lollipop Chainsaw, ed è passato del tempo da quando i giocatori non sono stati in grado di accedere al gioco sulle console attuali. Noi, lo staff di sviluppo originale del gioco, pensiamo al gioco come molto prezioso per noi e non volevamo lasciarlo nel limbo, dove i giocatori che vogliono giocarci non possono. In quanto tale, abbiamo acquistato la proprietà intellettuale di Lollipop Chainsaw da Kadokawa Games e abbiamo deciso di sviluppare un remake. Abbiamo già contattato la Warner Bros [che ha pubblicato il gioco al di fuori dell’Asia] in merito allo sviluppo e siamo supportati da loro in questo sforzo.

Non sembra che il direttore creativo del gioco originale Suda51 sarà coinvolto nel remake. Quando Yasuda ha dichiarato il mese scorso di aver pianificato di riportare l’IP in qualche modo, Suda non ha menzionato l’annuncio sui social media, sebbene la settimana prima avesse celebrato il decimo anniversario del gioco su Twitter.

Il Remake di Lollipop Chainsaw sarà disponibile dal 2023. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.