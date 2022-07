NACON ci ricorda l’appuntamento per il NACON Connect

NACON ti invita a consultare il programma e a guardare il teaser di NACON Connect, che si terrà il 7 luglio sui suoi canali ufficiali. Due ospiti presenteranno il pre-show alle 19.00, durante il quale verranno condivise alcune novità. Dopo il loro show, la conferenza presenterà molti progetti NACON. In totale, verranno mostrati quasi 17 giochi, inclusi quelli molto attesi come Steelrising, The Lord of the Rings: Gollum e Test Drive Unlimited Solar Crown, senza dimenticare i nuovi prodotti della gamma di accessori per il gaming. I nostri ospiti torneranno dopo lo show per discutere con la community delle novità appena condivise.

NACON è una società del Gruppo BIGBEN fondata nel 2019 per ottimizzare il proprio know-how attraverso forti sinergie nel mercato dei videogiochi. Riunendo i suoi 16 studi di sviluppo, la pubblicazione di videogiochi AA, la progettazione e la distribuzione di dispositivi di gioco premium, NACON concentra 30 anni di esperienza al servizio dei giocatori.