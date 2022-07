Powerwash Simulator arriva su Game Pass il 14 luglio

Square Enix Collective e FuturLab hanno annunciato che Powerwash Simulator sarà disponibile su Game Pass per PC e console dal 14 luglio. Il simulativo di idropulizie potrà anche essere acquistato su Xbox Series X|S, Xbox One e Windows 10, e uscirà inoltre dall’accesso anticipato su Steam lo stesso giorno.

Questa la descrizione del gioco:

POWERWASH SIMULATOR ti permette di lavare via le tue preoccupazioni con i suoni rilassanti dell’acqua. Con la tua fedele idropulitrice in mano, potrai scoprire i panorami unici e i bizzarri avvenimenti di Muckingham mentre spazzi via ogni granello di polvere e sporcizia che riesci a trovare. Potrai far evolvere la tua impresa di idropulizie sbloccando nuova attrezzatura e miglioramenti che ti permetteranno di pulire in modo più efficace ed eliminare con soddisfazione fino all’ultima macchia. POWERWASH SIMULATOR promette e offre del divertimento pulito che farà rilassare chiunque lo provi.

Chris Mehers, direttore operativo di FuturLab, ha dichiarato:

“POWERWASH SIMULATOR è così appagante che vogliamo che tutti abbiano l’opportunità di provarlo. E il Game Pass è il mezzo ideale per farlo.”

Phil Elliott, capo dello studio di Square Enix Collective, ha aggiunto:

“Siamo felici che POWERWASH SIMULATOR arrivi su Game Pass, così milioni di nuovi giocatori potranno rilassarsi con il suo gameplay.”

Oltre all’arrivo su Game Pass, il gioco uscirà dall’accesso anticipato su Steam sempre il 14 luglio 2022, e potrà anche essere acquistato su Microsoft Store a partire dallo stesso giorno.

Qui sotto potete vedere il trailer di annuncio per l’arrivo su Game Pass.