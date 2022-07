Gwent: disponibile l’espansione Black Sun

Da oggi 5 luglio Gwent si aggiorna con l’espansione Black Sun, che porta 27 nuove carte (quattro per fazione più le neutrali) nel gioco di CD Projekt RED per PC e dispositivi mobile (Android e iOS). Per l’occasione è stato pubblicato anche il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione storica del nuovo contenuto, attraverso il sito ufficiale:

Alcuni dicono che il mondo finirà nel ghiaccio, altri che il fuoco brucerà tutto. Altri danno retta alle antiche profezie, prevedendo che l’oscurità sarà la fine di tutto. Una volta ogni secolo, la luce del sole svanisce e le ombre crescono e invadono il mondo dei vivi. Corrompono, stravolgono, fanno impazzire le menti. Eppure, in un mondo che pullula di maledizioni e afflizioni, ci sono luoghi incontaminati e non toccati dal male ed eroi che si fanno strada nell’oscurità.

Insieme alle nuove carte arrivano anche nuove meccaniche, Infused, Clashed e Grace. Qui sotto potete vedere il trailer di lancio di Black Sun su Gwent.

In un recente aggiornamento sul profilo ufficiale su Twitter, gli sviluppatori fanno sapere che sono al corrente dei problemi di accesso che i giocatori stanno riscontrando e che stanno a una soluzione rapida. Una volta corretto il tutto, arriverà un nuovo aggiornamento.

Lasciandovi al tweet qui sotto, vi ricordiamo che CD Projekt RED ha festeggiato i suoi vent’anni il primo luglio.

We are aware of the login issues players are experiencing and our team is working on a fast solution.

We'll update you here once we have a fix.

— GWENT (@PlayGwent) July 5, 2022