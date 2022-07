Classifica italiana: Mario Strikers Battle League Football in testa per la terza settimana di fila

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella venticinquesima settimana del 2022, dal 20 al 26 giugno. Per la terza settimana di fila Mario Strikers: Battle League Football si piazza in prima posizione, ufficializzando un nuovo dominio per un titolo Switch, dopo quello di Nintendo Switch Sports nelle settimane precedenti, e ora sempre stabile ai piani alti con un terzo posto. Podio chiuso, in seconda posizione, con un altro calcistico, ma non arcade, ovvero FIFA 22, in versione PS4. Per quanto riguarda invece la classifica PC, primo Sonic Origins, secondo Dragon’s Dogma: Dark Arisen e terzo Dishonored. Qui sotto potete vedere i titoli top della classifica italiana.

TOTALE

1 MARIO STRIKERS: BATTLE LEAGUE FOOTBALL* – SWITCH

2 FIFA 22 – PS4

3 NINTENDO SWITCH SPORTS* – SWITCH

4 FIFA 22 – SWITCH

5 FIRE EMBLEM WARRIORS: THREE HOPES* – SWITCH

6 MARIO KART 8 DELUXE* – SWITCH

7 MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION – SWITCH

8 GRAND THEFT AUTO V – PS4

9 KIRBY AND THE FORGOTTEN LAND* – SWITCH

10 POKEMON LEGENDS: ARCEUS* – SWITCH

PC

1 SONIC ORIGINS

2 DRAGON’S DOGMA: DARK ARISEN

3 DISHONORED

4 SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE

5 RED DEAD REDEMPTION 2

6 GRAND THEFT AUTO V

7 TINY TINA’S WONDERLANDS

8 METAL GEAR RISING: REVENGEANCE

9 DEVIL MAY CRY 5

10 FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE

* Per questi titoli è considerato solo il dato Retail