Italian Video Game Awards 2022: ecco tutti i vincitori

Si è appena conclusa la premiazione per gli Italian Video Game Awards 2022, organizzati da IIDEA ed apripista all’evento First Playable (dal 6 al 9 luglio a Pisa, presso gli Arsenali Repubblicani). Lo abbiamo seguito anche noi di GamesVillage sul nostro canale Twitch. I premi vengono assegnati ai giochi italiani che si sono maggiormente distinti nell’ultimo anno.

Presentato da Aoife Wilson e Elle Osili-Wood, lo show ha visto alternarsi sul palco diversi sviluppatori con i loro titoli in uscita, come Redout 2 (di 34Bigthings), Batora: Lost Heaven (Stormind Games) Project Galileo (Jyamma Games) Soulstice (Reply Games Studios) e Mario + Rabbids Sparks of Hope (Ubisoft Milano)

Qui sotto l’elenco dei vincitori nelle diverse categorie degli Italian Video Game Awards 2022:

Outstanding Italian Company:

Nacon Studio Milan

Outstanding Individual Contribution:

Ivan Venturi

Best Innovation Game:

Vincitore – Martha is Dead (LKA)

Nomination

Cuccchi (Fantastico Studio)

Dice Legacy (Destinybit)

Hundred Days (Broken Arms Games)

Vesper (Cordens Interactive)

Best Italian Debut Game:

Vincitore – Vesper (Cordens Interactive)

Nomination

Angry Giant (Jokerrsoft)

Faraday Protocol (Red Koi Box)

Nostalgici Anonimi (Hufu Interactive Storytelling)

Rims Racing (Raceward Studio)

Best Italian Game:

Vincitore – Hot Wheels Unleashed (Milestone)

Nomination

Dice Legacy (Destinybit)

Faraday Protocol (Red Koi Box)

Martha is Dead (LKA)

Vesper (Cordens Interactive)

Nel finale, è stato annunciato che la premiazione si svolgerà anche il prossimo anno con gli awards del 2023.