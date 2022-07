The Crew 2: Chris Forsberg si unisce nella stagione 6 episodio 1

Ubisoft ha anunnciato che domani 6 luglio The Crew 2 Stagione 6 Episodio 1: Dominion Forsberg sarà disponibile per Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Stadia e PC Windows su Ubisoft Store, Epic Games Store e Steam. Per festeggiare la prima stagione di Anno 5, The Crew 2 porta uno dei più ambiziosi aggiornamenti dall’uscita. Si potrà provare l’intero gioco gratuitamente dal 7 al 13 luglio.

Progettato in collaborazione col 3 volte Campione del Mondo di Drift, Chris Forsberg e il suo Forsberg Racing Team, Stagione 6 Episodio 1: Dominion Forsberg aggiunge 6 nuovi terreni di gioco nel mondo di The Crew 2. Sotto la guida di Chris Forsberg e durante 9 nuovissimi eventi a tema, potrai portare al limite la tua abilità alla guida e gareggiare per battere i suoi record e diventare un vero pilota di precisione.

Questo nuovo episodio porta molti miglioramenti nella Qualità della Vita per tutti i giocatori. Richiesta a gran voce dalla Community, la nuova opzione a 60 FPS sarà ora disponibile su PlayStation 5 e Xbox Series X, assieme a una revisione di colori e tempo atmosferico su tutte le piattaforme. La lista completa delle migliorie è disponibile sul sito internet del gioco.

Stagione 6 Episodio 1: Dominion Forsberg avrà un nuovissimo Motorpass: 50 tier di nuove ricompense esclusive, sia gratuite che premium, compresi veicoli come la Forsberg Racing Gold Leader Z (Street Race), la Forsberg Racing Nissan 370Z East African Safari (Rally Cross), la Forsberg Racing Nissan 350Z Roadster (Drift), molti oggetti di vanità, outfit, pacchetti valuta (Crediti Crew e bucks), e molto altro. Nuovi veicoli come la Nissan 350Z Roadster (Street Race) o la Forsberg Racing Nissan 370Z Pro Drift (Drift), saranno disponibili nello shop dal 6 luglio.

L’esperienza del LIVE Summit continua con la nuovissima stagione, e un nuovo gruppo di iterazioni settimanali. Durante i LIVE Summit c’è solo un obiettivo: salire il più alto possibile nella classifica. Ogni settimana i migliori giocatori verranno ricompensati con oggetti esclusivi e veicoli basati sulla loro posizione.

Qui sotto potete vedere il trailer dell’episodio Dominion Forsberg. Più sotto, alcuni screenshot.