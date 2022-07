ASUS rivela la nuova serie Rog Phone 6

ASUS Republic of Gamers (ROG)ha svelato la nuova serie di smartphone gaming ROG Phone 6 durante l’evento virtuale ROG Phone 6: For Those Who Dare, insieme ai nuovi modelli di auricolari ROG Cetra True Wireless e alle cuffie over-ear ROG Delta, oltre a una collezione di accessori per il nuovo gaming phone. L’evento si è concluso con uno show match in cui 14 influencer provenienti da 8 paesi diversi si sono sfidati su PUBG MOBILE per mostrare le loro abilità su questa nuova meraviglia del mondo gaming. Trovate maggiori informazioni sul sito ufficiale qui.

La nuova serie comprende il ROG Phone 6 e il ROG Phone 6 Pro, i ROG Phone più potenti mai realizzati. Entrambi vantano il più recente Snapdragon 8 + Gen 1 Mobile Platform con velocità di clock della CPU fino a 3,2 GHz, memoria fino a 18 GB di RAM LPDDR5 e fino a 512 GB di storage. Il sistema di raffreddamento GameCool 6 è stato migliorato con un’innovativa tecnologia di raffreddamento della CPU a 360° per garantire prestazioni massime e durature. L’enorme batteria da 6000 mAh garantisce un’autonomia prolungata per lunghe sessioni di gioco. Il display Samsung AMOLED HDR10+ da 6,78 pollici utilizza l’esclusiva tecnologia ROG tuning per ottenere un’incredibile frequenza di aggiornamento di 165 Hz, una frequenza di campionamento touch di 720 Hz leader nel settore e una latenza touch ultra-ridotta di 23 ms. La nuova serie è accompagnata da una gamma completa di accessori esclusivi per ROG Phone 6, tra cui il nuovo AeroActive Cooler 6 e il ROG Phone 6 Glass Screen Protector.

La serie ASUSROG Phone 6 presenta lo Snapdragon 8+ Gen 1 Mobile Platform, soluzione top di gamma che offre potenza e un grande incremento delle prestazioni per un miglioramento a 360 gradi dell’esperienza di utilizzo del dispositivo. Snapdragon 8+ Gen 1 offre un gameplay avanzato, grazie alla suite completa di funzioni Snapdragon Elite Gaming e a una GPU Qualcomm Adreno migliorata.

