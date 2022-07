Pascal’s Wager Definitive Edition: annunciata data di uscita su Switch

Pascal’s Wager: Definitive Edition è un gioco RPG d’azione, al momento disponibile per PC. Il titolo fu lanciato la prima volta tramite Steam il 12 marzo 2021, ma in realtà si tratta della versione migliorata dello stesso gioco che originariamente fu rilasciato per iOS tramite App Store prima e per Android tramite Google Play poi.

Ad annunciare il debutto su console Nintendo è la casa sviluppatrice Yooreka Studio, la quale rilascerà il titolo su Switch il prossimo 14 luglio tramite Nintendo eShop per $ 19,99. Per quanto riguarda il titolo, come già detto in precedenza, si tratta di un RPG d’azione in cui si vestiranno i panni di Couriers; ci si dovrà destreggiare in ambientazioni dark fantasy oscure e misteriose allo scopo di svelare il mistero che si cela dietro una nebbia inquietante, la Nebbia Oscura. Ma ecco, di seguito, una piccola panoramica del gioco estrapolata da uno degli store ufficiali:

La storia dell’umanità nell’oscurità

-Secoli fa, il sole affondò nel mare, portando la Nebbia Oscura che avvolgeva le terre. Allo stesso tempo, cominciarono ad apparire grandi esseri imponenti. Questi erano il Colosso. Hanno portato luce nelle aree circostanti e, a sua volta, l’umanità ha trovato il suo ultimo e unico rifugio.Migliaia di anni dopo la comparsa dei Colossi, una misteriosa malattia afflisse queste creature della luce e cominciarono a cadere…Seguendo le tracce dei Colossi in caduta, Terrence il Corriere e i suoi compagni intraprendono un arduo viaggio. Incontreranno figure benevole e malvagie, suggelleranno o saranno testimoni del loro destino e sveleranno la verità dietro il mondo oscuro.

Insomma, il titolo è davvero interessante e sta riscuotendo, nel corso del tempo, un discreto successo. Per vedere come ” gira” su Switch non ci resta che aspettare qualche giorno per la sua uscita effettiva. Nel frattempo però, vi ricordiamo dell’imminente Tokyo Game Show, potete trovare le date e tutte le informazioni nel nostro articolo dedicato qui.