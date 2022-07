TwitchCon 2022: al via l’evento che celebra la piattaforma streaming più famosa del mondo

TwitchCon 2022 sta per cominciare. La data fissata è nel weekend del 16/ 17 luglio ad Amsterdam; l’evento sarà ricco di appuntamenti, spettacoli ed incontri per i fan. La convention è molto attesa; è la prima manifestazione che avviene dopo due anni di chiusura a causa della pandemia globale. Come detto in precedenza, ci saranno tantissime sorprese per i fan, tanti incontri con gli streamer preferiti, spettacoli e giochi a tema, ecco di seguito tutti gli appuntamenti:

Sabato 16 ore 11:00 : si apre ufficialmente la convention con un intervento del CEO Emmett Shear e si darà il via alle prime fasi del torneo Twitch Rivals dove squadre provenienti da tutta Europa si sfideranno al fine di arrivare alla finale di domenica.

: si apre ufficialmente la convention con un intervento del CEO Emmett Shear e si darà il via alle prime fasi del torneo dove squadre provenienti da tutta Europa si sfideranno al fine di arrivare alla finale di domenica. Sabato 16 ore 14:00 : primo Panel in cui si potrà incontrare i proprio streamer preferiti dal vivo e interagire con loro proprio come se fosse un ” Just Chatting”, in questa data prenderanno parola tre streamer tedesche 8BITBLNDE, Jaykays e OohClaire, per raccontare il proprio punto di vista sulla presenza femminile su Twitch.

: primo Panel in cui si potrà incontrare i proprio streamer preferiti dal vivo e interagire con loro proprio come se fosse un ” Just Chatting”, in questa data prenderanno parola tre streamer tedesche 8BITBLNDE, Jaykays e OohClaire, per raccontare il proprio punto di vista sulla presenza femminile su Twitch. Sabato 16 ore 16:30 : stesso formato Panel delle 14:00 in cui Smajor, ShubbleYT e altri creator parleranno di cosa significa far parte della comunità LGBTQIA+

: stesso formato Panel delle 14:00 in cui Smajor, ShubbleYT e altri creator parleranno di cosa significa far parte della comunità LGBTQIA+ Sabato 16 ore 18.00 : TwitchCon Drag Showcase, presentato da Nikkie_Stones e DonaTarte dove sul palconescenico del Glitch Theatre si esibiranno artiste del calibro di Eevoh, Hungxiety e MissCookieDoe.

: TwitchCon Drag Showcase, presentato da Nikkie_Stones e DonaTarte dove sul palconescenico del Glitch Theatre si esibiranno artiste del calibro di Eevoh, Hungxiety e MissCookieDoe. Domenica 17 ore 12:30 : Showcase DragMetUp

: Showcase DragMetUp Domenica 17 ore 15:00 : evento cosplayer. Presentatori dell’evento GeekyCassie e Farbenfuchs

: evento cosplayer. Presentatori dell’evento GeekyCassie e Farbenfuchs Domenica 17: cerimonia di chiusura presentata da Twitch Public Access dove saranno mostrati alcuni degli eventi più salienti del weekend.

Inoltre, tra le novità di questa edizione, vi è l’Artist Alley un luogo dove i creator di Twitch potranno esporre le proprie fan art, le sculture e i dipinti da loro realizzati e, per chi non può essere presente fisicamente all’evento, l’organizzazione ha creato anche uno Showcase Digitale in cui gli artisti di tutto il mondo potranno esporre le proprie creazioni.

Saranno infine presenti anche esponenti del mondo musicale i quali si esibiranno nel corso dell’intero evento; inoltre la colonna sonora portante dell’intera convention sarà a cura di streamer come SvenDurao, Annabelstopit, ThessFischer, Joey Collins e HadiPlaysMusic. Per quanto riguarda l’Italia ci saranno molto esponenti del nostro paese ad Amsterdam, come ad esempio Pow3r, Kurolily, Moonryde, Homyatol, Panetty, Sabaku_no_Sutoriimaa, CKibe e molti altri!

Insomma l'evento si prospetta essere davvero interessante e ricco, si potranno incontrare gli streamer preferiti, giocare, divertirsi, godersi gli spettacoli e la musica; per saperne di più basta visitare il sito ufficiale a questo indirizzo e consultare il programma qui.