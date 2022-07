Super Mario Kart: in arrivo un’area giochi dedicata nel Garden Toscana Resort

Il Garden Toscana Resort, il Villaggio Giardino più esteso d’Italia, ha siglato un accordo con Nintendo Italia per creare nell’area giochi del Resort uno spazio dedicato alla celebre console Nintendo Switch ed al popolarissimo gioco di guida Super Mario Kart . Nello specifico, all’interno del mini Garden World, verranno installate 5 console Nintendo Switch che consentiranno di giocare al famosissimo gioco di corse automobilistiche Super Mario Kart, ma anche a Leggende Pokemon Arceus ed al nuovissimo Nintendo Switch Sports.

Nel corso della settimana si svolgeranno degli allenamenti per le tre differenti categorie: mini (6-11), young (12-17) e adulti, che potranno sfidarsi a colpi di controller per acquisire dimestichezza con i giochi o per diventare sempre più competitivi e pronti alle sfide decisive. Il culmine dell’attività avverrà infatti nel weekend, quando si terranno le sfide che assegneranno i titoli di campioni ed i relativi premi in palio, nel corso di emozionanti partite a cui potrà assistere anche il pubblico presente nel Resort. Inoltre ci sarà anche un evento speciale che si svolgerà nel teatro del Garden Toscana Resort, dove si terrà anche la premiazione dei vincitori e di tutti i partecipanti, che riceveranno gadget e premi del mondo Nintendo. Di seguito una panoramica del titolo tramite il sito ufficiale:

Giocate dove, quando e con chi volete al Mario Kart migliore di sempre: Mario Kart 8 Deluxe, in esclusiva per Nintendo Switch. Il multiplayer supporta fino a otto giocatori in Modalità locale. Se si gioca in modalità TV o in modalità da tavolo, fino a quattro giocatori possono sfidarsi sullo stesso schermo. Collegatevi a Internet e affrontate giocatori di tutto il mondo. A ogni corsa online sono ammessi fino a 12 giocatori. Inoltre, due giocatori possono correre online insieme utilizzando lo stesso Nintendo Switch.

