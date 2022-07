Call Of Duty Modern Warfare 2: un rumor sposta la data della beta

Call Of Duty: Modern Warfare 2 è in arrivo ad ottobre prossimo e, come di consuetudine, i giocatori potranno usufruire di una beta che gli permetterà di provare in anticipo la modalità multiplayer prima del lancio. Una serie di rumors e leak aveva fissato come data per il test il mese di agosto, ma un ulteriore chiacchiericcio la sposta di un mese. Questo perché, come riferito dall’insider , agosto sarebbe il mese che la casa sviluppatrice avrebbe riservato a rivelazioni e agli eventi dedicati al multiplayer, inclusi dettagli e rilascio di videogameplay. Resta da vedere se ciò includa anche la modalità DMZ trapelata di recente.

Secondo quanto dichiarato in un rapporto scritto dall’insider Ralph Valve, presumibilmente la data fissata per la beta è il 15 settembre per il titolari del preordine su PlayStation 5 e 17 settembre per gli altri utenti PlayStation. A partire dal 22 settembre invece potranno accedere alla beta gli utenti titolari del preordine Xbox Series X/S, Xbox One e PC, dal 24 al 26 settembre invece potranno accedere tutti gli utenti di tutte le piattaforme.

Il titolo è da qualche settimana comunque al centro di numerosi leak e rivelazioni, proprio nelle scorse ore infatti sono venuti a galla numerosi dettagli sulla componente multiplayer di Modern Warfare 2 , comprese le mappe e le armi, oltre a dettagli relativi al gioco della serie del 2024, attualmente in fase di sviluppo presso Treyarch ( potete leggere il nostro articolo dedicato a questo indirizzo), tenendo presente l’andamento delle notizie riguardanti il titolo, è dunque facile ipotizzare che non sia finita qui e che, molto probabilmente, sentiremo ancora parlare del gioco prima del suo lancio effettivo o dell’accesso alla beta. Importante specificare che, per quanto riguarda notizie di questo tipo, non c’è alcuna ufficialità o dichiarazione da parte della casa sviluppatrice, è quindi necessario prenderle sempre con le pinze. Non ci resta che aspettare la smentita o la conferma da parte della casa produttrice su quanto dichiarato.