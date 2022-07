Battlefield 2042: aggiornamento 1.1.0 disponibile da oggi

La Stagione 1: Zero Hour per Battlefield 2042 è stata pubblicata il mese scorso e alla data di oggi, 6 luglio 2022, sarà rilasciato più tardi il primo aggiornamento, l’1.1.0. La patch introduce moltissime miglioramenti e correzioni, a detta dei giocatori, necessari per il gioco. Sono state implementate inoltre molte funzioni volte a rendere l’esperienza di gioco più immersiva. Per consultare nei dettagli le note sulle patch basta cliccare su questo indirizzo, ma di seguito vi lasciamo un piccolo stralcio delle note:

Registro delle modifiche

Generale

È stato aggiunto un nuovo widget al menu principale che mostra quanti amici sono attualmente online. Ora vedrai anche il numero di amici online direttamente nella scheda Social.

Le opzioni della chat vocale ora mostrano quale dispositivo viene utilizzato per l’input vocale

Risolti alcuni casi in cui i controller non fornivano input all’avvio del gioco

Non rimarrai più bloccato nella schermata “Il leader del gruppo seleziona il gioco” nella lobby quando il leader del gruppo è già entrato nel gioco successivo. Gli amici restano uniti!

Non vedrai più il testo Non assegnato o Non impostato nei menu quando utilizzi uno schema di controller alternativo

L’icona del leader del gruppo è stata aggiunta al menu Social

Le impostazioni della telecamera per il campo visivo del veicolo in 3a persona ora si applicano immediatamente senza dover scorrere nuovamente le opzioni della telecamera

Cambiare squadre mentre sei in un party ora imposta automaticamente l’impostazione VoIP su Party

Il registro delle uccisioni a volte non mostrava tutte le uccisioni effettuate quando l’impostazione “Mostra uccisioni effettuate” era su TUTTO. Ora mostra correttamente tutte le uccisioni.

I ciondoli delle armi ora dovrebbero essere sempre visibili sulle armi mentre scorri il menu

Le missioni bonus ora mostrano il tempo di scadenza corretto

Le immagini di fine round per le ricompense del Battle Pass non mancano più dopo aver giocato una partita del portale

Il pulsante Zoom ora funziona correttamente durante l’anteprima dei ciondoli nel catalogo

Lo zoom avanti/indietro è stato reso più fluido nei menu di anteprima

Risolte le icone sovrapposte nei tag per i giocatori che hai eliminato

Le sfide completate che in precedenza non davano la loro ricompensa ora dovrebbero concederle retroattivamente

Sono stati aggiunti ulteriori nuovi eventi XP:– Nuovo evento bonus uccisione pilota – si attiva insieme a te cecchino e uccidi il pilota di un veicolo aereo

– Nuovo evento Disarmamento mine – si attiva quando disarma un nemico AT Mine usando Interagisci

– Assistenza riparazione – si attiva quando qualcuno in un veicolo che hai riparato di recente uccide un nemico con quel veicolo

– Nuovo evento Disarmamento mine – si attiva quando disarma un nemico AT Mine usando Interagisci – Assistenza riparazione – si attiva quando qualcuno in un veicolo che hai riparato di recente uccide un nemico con quel veicolo Ricompensa XP ridotta per Spot Assist a 10 XP

Il modo in cui i giocatori della partita vengono selezionati ora è più coerente

Le icone e le barre della salute del livello P ora si aggiornano più velocemente quando il loro stato cambia

Apportate varie modifiche per rendere più fluida l’esperienza complessiva della fotocamera

La Kill Card ha ricevuto diversi miglioramenti:

– L’elenco dei ricevitori vicini o in arrivo è ora visibile sulla Kill Card insieme alle informazioni sull’assassino

– Se non ci sono assist coinvolti in un’uccisione, l’assist non verrà mostrato sulla Killcard

– Ora c’è un animazione per quando la Killcard viene visualizzata sullo schermo o quando la si nasconde o la si salta

Portale del campo di battaglia

Nuovi preset di gioco Superiorità aerea e Superiorità terrestre sono stati aggiunti al Web Builder

Puoi regolare il conteggio dei veicoli nelle modalità di gioco Superiorità aerea e Superiorità terrestre

I soldati IA ora sono più bravi a scalare le scale nelle mappe dell’era classica

Gli accessori sottocanna ora possono essere riforniti come previsto dalle casse di munizioni

Aggiunto Ranger alla scheda Restrizioni

Il blocco azione di teletrasporto ora funziona all’interno degli HQ

Audio

Sono state aggiunte voci di personaggi nuove e uniche per:

– Battlefield 1942 British Engineer

– Battlefield 1942 American Anticarro

– Battlefield 1942 German Engineer (aka Günter)

– Battlefield 1942 British Engineer – Battlefield 1942 American Anticarro – Battlefield 1942 German Engineer (aka Günter) Sono state aggiunte ulteriori linee di voice over per i soldati non di squadra di Bad Company 2 e Battlefield 3

Mappe

Aggiunti 4 layout extra-piccoli per le mappe esistenti (Battle of the Bulge, El Alamein, Kaleidoscope e Manifest). Questi sono adatti per creare nuove esperienze TDM per veicoli, ma funzionano anche con le modalità Deathmatch a squadre e Tutti contro tutti

Sono state apportate diverse correzioni alle mappe dell’era classica per risolvere problemi di terreno, oggetti di scena e collisioni

Il prossimo importante aggiornamento è attualmente previsto per agosto e offre "ulteriori correzioni e modifiche", dunque non ci resta che aspettare per testare con mano le prossime implementazioni previste.