Marvel’s Midnight Suns: nuovo trailer su Capitan America

È stato rilasciato un nuovo breve trailer di Marvel’s Midnight Suns, incentrato su Steve Rogers alias Capitan America. Come Primo Vendicatore, il Super Soldato si unisce ai Midnight Suns per combattere Lilith e le sue forze. Di recente, il capo creativo Jake Solomon ha affermato che non c’è alcun collegamento tra il gioco e Doctor Strange in the Multiverse of Madness, nonostante entrambi presentino Darkhold. Il gioco di ruolo tattico a turni di Firaxis ha ricevuto una classificazione M per Maturo, che potrebbe indicare presto un annuncio sulla data di uscita. Originariamente previsto per il lancio lo scorso marzo, è stato posticipato per renderlo il miglior gioco possibile.

Capitan America sembra in grado di attirare l’aggressività dei nemici martellando il suo scudo. Tuttavia, può anche colpire più nemici con Shield Throw e caricare i nemici in linea retta con Shield Bash. Forse a causa delle rune sul suo scudo, gli attacchi sono intrisi di danni da fuoco che aggiungono più grinta al loro potere. Il gioco avrà un hub centrale chiamato Abbey, dove Hunter può parlare con i compagni di squadra, cambiarsi d’abito, personalizzare gli alloggi, andare in giro con il loro segugio demoniaco Charlie e fare altre cose divertenti. Quando si tratta di azione, nonostante sia un rpg a turni, Midnight Suns offrirà un sacco di spettacolari azioni di supereroi piene di combo, esplosioni e caos distruttivo. Ogni eroe può usare tre diversi tipi di abilità: attacchi (infligge danni), abilità (concede potenziamenti ed effetti speciali) e mosse eroiche (e combo). Per usare quest’ultimo, prima devi accumulare punti di eroismo, una risorsa speciale, che si ottiene usando le abilità di base.

Marvel’s Midnight Suns uscirà il 7 ottobre per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC con la versione per Nintendo Switch in arrivo in seguito.