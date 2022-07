The Chant: rivelato il contenuto del bonus in caso di preordine

The Chant è un titolo survival horror dallo studio canadese Brass Token. Il titolo vanta una forte atmosfera mistica data dalle ambientazioni new-age tipiche degli anni ’70 ed è veramente molto atteso dai fan del genere vista anche la presenza di veterani del settore che in precedenza hanno lavorato a giochi come Bully, Sleeping Dogs e Gears of War.

L’uscita del titolo è prevista per il prossimo autunno per console e PC, tuttavia per ora su Amazon è possibile preordinare soltanto la copia fisica per console; preordine che permette comunque di dare uno sguardo ai contenuti bonus disponibile in caso di pre acquisto. Eccoveli di seguito:

Modalità filtro VFX in-game a tema anni ’70 che permetterà di cambiare l’aspetto del gioco aggiungendo una sovrapposizione per abbinare lo stile VFX degli anni ’70

Abito esclusivo per ritiro spirituale ispirato agli anni ’70 per la protagonista Jess.

I contenuti bonus sono dunque di natura puramente estetica e non cambiano assolutamente nulla a livello di esperienza di gioco; importante specificare tuttavia che non vi è alcuna certezza che questi contenuti siano esclusivi del preordine, ma è molto probabile di si. Non ci resta che aspettare ulteriori aggiornamenti da parte della casa sviluppatrice di videogame, nel frattempo però date un’occhiata al nostro articolo dedicato al TwitchCon che si terrà la prossima settimana ad Amsterdam.