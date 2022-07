Destroy All Humans! 2 Reprobed: ecco il nuovo trailer

Destroy All Humans! 2: Reprobed ha una modalità cooperativa che viene mostrata attraverso il nuovo trailer rilasciato da THQ Nordic e Black Forest Games, rispettivamente editore e sviluppatore. In questo nuovo titolo infatti i giocatori potranno godersi l’esperienza di gioco in coopertiva locale a schermo condiviso per due giocatori ed il breve filmato rilasciato ( che vi lasciamo in fondo a questo articolo) mostra proprio questo. Eccovi di seguito una panoramica del gioco tramite il sito ufficiale:

-Crypto è tornato con una licenza per sondare. L’invasore alieno ritorna, più eccitante che mai. Vivi gli oscillanti anni ’60 in tutta la sua gloria indotta da sostanze chimiche e vendicati del KGB per aver fatto saltare in aria la tua nave madre. Dovrai formare alleanze con membri della stessa specie che sei venuto a rendere schiavo.

Caratteristiche principali

Mostra a quegli hippy chi comanda usando armi classiche e nuove tecnologie come la pioggia di meteoriti.

Esplora la Madre Terra degli anni ’60 e scarica il tuo fidato disco volante in tutte le sue città immaginarie.

Difendi un mondo molto più ampio e molto più aperto da coloro che cercano di minare la tua missione.

Recupera gli umani di diversi paesi e trasformali in cocktail di DNA per migliorare le tue abilità.

Invita un amico per una coppia e goditi l’intera storia nel gioco cooperativo locale a schermo diviso per due giocatori .

Il gioco uscirà per PlayStation 5 , Xbox Series e PC tramite Steam il 30 agosto, non ci resta che aspettarne dunque l’uscita ufficiale e goderci nel frattempo il filmato rilasciato. Nel frattempo però lo sapevate che grazie al preordine disponibile su Amazon, è stato rivelato il contenuto aggiuntivo per The Chant?