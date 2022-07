Dune Spice Wars: in arrivo la quinta fazione Corrino House

Quando il gioco di strategia di Shiro Games e Funcom Dune: Spice Wars è stato lanciato in accesso anticipato all’inizio di quest’anno, aveva quattro fazioni giocabili, ma un mese dopo il lancio, lo sviluppatore Shiro Games ha confermato che molti nuovi contenuti sarebbero stati aggiunti nei prossimi mesi. Oltre al multiplayer, che è stato aggiunto di recente, avrebbe dovuto includere una quinta fazione giocabile in arrivo in estate, e ora sappiamo quale sarà quella fazione.

In un aggiornamento pubblicato sulla pagina Steam del gioco, Shiro Games ha confermato che la quinta fazione sarà Corrino House, il che significa che essenzialmente potrai giocare nei panni dell’Imperatore Padishah. Mantenere i rapporti con le altre fazioni, in particolare la Spicers Guild, sarà fondamentale per progredire quando si gioca come Corrino House, mentre l’esperienza porterà anche un tipo di economia molto diverso da bilanciare. Shiro Games afferma che House Corrino verrà aggiunto al gioco nel suo prossimo importante aggiornamento, che arriverà presto. Di seguito la dichiarazione di Shiro Games:

Di seguito una panoramica di Dune: Spice Wars tramite Steam:

The rulers of the Known Universe for the last ten millennia have heard about the power struggles taking place on Arrakis, and they are not happy…

— Dune: Spice Wars (@DuneSpiceWars) July 5, 2022