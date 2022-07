Total War Warhammer 3: nuovi dettagli sulle fazioni dei Signori Leggendari

Creative Assembly ha rivelato maggiori dettagli sull’imminente aggiornamento di Immortal Empires per Total War: Warhammer 3. Questa volta, lo studio sta parlando delle fazioni dedicate che Legendary Lords riceveranno nell’aggiornamento gratuito.

Il primo punto di discussione nell’aggiornamento è l’aggiunta di Be’lakor come Signore Leggendario giocabile in Immortal Empires. Introdotto originariamente in Total War: Warhammer 3 come antagonista della campagna del Regno del Caos, Be’lakor sarà un Signore Leggendario per la fazione dei Guerrieri del Caos. A partire dall’Isola di Wight ad Albion, Be’lakor avrà le sue meccaniche di campagna che faranno il loro debutto nell’aggiornamento di Warriors of Chaos. Alcune caratteristiche chiave includono la possibilità di accedere a quattro Manifestazioni empie a seconda del Dio del Caos scelto dal giocatore, la capacità di contrassegnare gli avversari umani sconfitti con il Caos e la possibilità di ottenere Regali del Caos, ricompense potenti ma limitate che aumentano la propria abilità in battaglia o concedere rinforzi. Anche altri Lord leggendari nel gioco avranno le proprie fazioni in Immortal Empires. Di seguito una panoramica:

Volkmar the Grim – Il culto di Sigmar : dopo aver abbandonato i Conti Elettori , Volkmar ora inizia nelle Terre del Sud . Laddove Tomb Kings e Mannfred Von Carstein vogliono trovare i libri, Volkmar vuole sigillarli.

: dopo aver abbandonato i , Volkmar ora inizia nelle . Laddove Tomb Kings e Mannfred Von Carstein vogliono trovare i libri, Volkmar vuole sigillarli. Grombrindal – The Ancestral Throng: Grombridal si è trasferito a Naggaroth per dichiarare guerra al Re Stregone.

Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale:

Recluta eroi leggendari, raduna potenti eserciti e crea un impero leggendario nell’avvincente campagna a turni. Scendi in campo e comanda le tue forze in battaglie in tempo reale ricche di dettagli e spettacoli strabilianti. Total War: WarHammer III è la conclusione catastrofica della trilogia. Raduna le tue forze ed entra nel contorto Regno del Caos. Conquisterai i tuoi Demoni… o li comanderai?

Total War Warhammer 3 è disponibile per PC tramite Steam, Epic Games Store e Game Pass.