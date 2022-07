Bandai Namco parteciperà alla gamescom 2022

Bandai Namco Europe è stata annunciata come partner ufficiale della gamescom 2022, che si terrà dal 24 al 28 agosto. Si unisce ad aziende del calibro di Ubisoft, anche se resta da vedere cosa presenterà. In termini di progetti imminenti, l’editore di Elden Ring, Scarlet Nexus e Tales of Arise ha in serbo un bel po’ di novità. Lo sparatutto competitivo a squadre Gundam Evolution potrebbe ricevere un nuovo gameplay e una data di uscita: il lancio è previsto per la fine dell’anno. C’è poi One Piece Odyssey, un gioco di ruolo a turni basato sulla popolarissima serie con una storia originale dell’autore Eiichiro Oda.

Il gioco di combattimento JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R potrebbe fare la sua comparsa, visto che uscirà il 2 settembre. Chi lo sa? Potremmo anche vedere Dragon Ball: The Breakers, il gioco di sopravvivenza multigiocatore asimmetrico, ottenere una data di uscita visto che è previsto per quest’anno. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli nelle prossime settimane.