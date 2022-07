Forspoken: rimandato nuovamente il gioco

Forspoken, l’action-RPG di Square Enix, è stato rinviato. L’editore ha annunciato oggi il rinvio del gioco per PlayStation 5 e PC a gennaio 2023. In precedenza l’uscita del gioco era prevista per ottobre.

Square Enix ha dichiarato:

In seguito alle discussioni in corso con i principali partner, abbiamo preso la decisione strategica di spostare la data di lancio di Forspoken al 24 gennaio 2023″

La società ha affermato che “tutti gli elementi del gioco” sono stati completati e che il tempo di sviluppo rimanente sarà utilizzato per la “rifinitura finale”. Ulteriori dettagli su Forspoken arriveranno nel corso dell’estate.

La compagnia ha aggiunto:

Vorremmo ringraziarvi per il vostro continuo supporto e la vostra pazienza in questo viaggio. Il vostro entusiasmo per il gioco ci ispira ogni giorno e non vediamo l’ora di condividere con voi ulteriori informazioni su Forspoken nel corso dell’estate.

Forspoken era stato inizialmente rivelato come Project Athia prima di ottenere il titolo definitivo. Il gioco segue la protagonista Frey Holland (interpretata da Ella Balinska di Charlie’s Angels), una newyorkese contemporanea con un gatto di nome Homer, che viene trasportata nel magico mondo di Athia.

Frey scopre di avere capacità magiche ad Athia ed è anche in grado di resistere al Break, un fenomeno magico simile a una tempesta a cui il cittadino medio di Athia non può sopravvivere. L’unica cosa che vuole fare, però, è tornare a casa Il cast di Forspoken comprende anche l’attrice di Star Wars Janina Gavankar, mentre la storia è stata scritta in parte da Gary Whitta, Amy Hennig, Todd Stashwick e Allison Rymer.