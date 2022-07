NBA 2k23: Sue Bird e Diana Taurasi nella cover WNBA

2K ha annunciato oggi che Diana Taurasi delle Phoenix Mercury, due volte MVP delle WNBA Finals, tre volte campionessa WNBA, miglior realizzatrice WNBA di tutti i tempi e cinque volte medaglia d’oro olimpica, insieme a Sue Bird delle Seattle Storm, quattro volte campionessa WNBA, tredici volte All-Star WNBA, leader WNBA negli assist e cinque volte medaglia d’oro olimpica, , saranno presenti sulla copertina di NBA 2K23 WNBA Edition.

Disponibile in esclusiva presso GameStop, ma solo negli Stati Uniti e in Canada, NBA 2K23 WNBA Edition è la seconda copertina nella storia del franchise NBA 2K a celebrare le atlete WNBA. Diana e Sue si aggiungono a Michael Jordan come attuali atleti in copertina di NBA 2K23, mentre un altro importante atleta in copertina sarà annunciato domani.

Ha dichiarato Taurasi:

“È davvero una sensazione incredibile vedere il proprio duro lavoro immortalato sulla copertina di un gioco come NBA 2K23. Ci sono così tanti ragazzi che sognano di perseguire una carriera professionistica nel basket, e ora possono anche sognare di essere sulla copertina di NBA 2K, sia che vogliano giocare nell’NBA o nella WNBA”.

Alfie Brody, vicepresidente della strategia di marketing globale di 2K, ha detto in merito:

“La risposta alla prima edizione WNBA di NBA 2K, lo scorso anno, è stata estremamente positiva e testimonia la crescita del pubblico e dell’importanza della W. Sue Bird e Diana Taurasi hanno raggiunto la grandezza sia individualmente che insieme, cementando il loro status di due delle migliori giocatrici nella storia della WNBA”.

Per celebrare l’impegno di Sue Bird e Diana Taurasi nel garantire pari opportunità alle atlete, NBA 2K collabora con le stelle della WNBA per donare 100.000 dollari a Every Kid Sports, che offre ai giovani l’opportunità di partecipare a programmi di basket giovanile in tutto il paese. La donazione aumenterà l’accesso alla pallacanestro giovanile coprendo le spese di iscrizione di oltre 550 ragazze provenienti da famiglie a basso reddito. Every Kid Sports è un’associazione nazionale senza scopo di lucro che si occupa di aiutare i bambini a praticare sport giovanili ricreativi.

Ha dichiarato Bird:

“È incredibile vedermi sulla copertina di un videogioco che ha un tale impatto culturale. E grazie alla collaborazione con NBA 2K e Every Kid Sports, Diana e io abbiamo l’opportunità di aprire le porte a centinaia di ragazze in questo Paese che vogliono esprimersi in campo. Sono onorata di essere in copertina e ancor più onorata di usare la mia eredità per offrire queste opportunità alla prossima generazione”.

Natalie Hummel, direttore esecutivo e cofondatrice di Every Kid Sports, ha dichiarato:

“Questa collaborazione con 2K e con i fenomenali atleti coinvolti è un’opportunità entusiasmante per la nostra organizzazione. Siamo davvero onorati del loro sostegno e del loro impegno nella nostra missione di colmare il divario nell’accesso agli sport giovanili ricreativi. Non vedo l’ora di lavorare insieme per raggiungere il nostro obiettivo di una maggiore equità nello sport, fornendo un percorso alle ragazze meno favorite per raccogliere i benefici del gioco”

L’edizione WNBA di NBA 2K23 includerà le maglie WNBA di Sue Bird e Diana Taurasi come contenuto bonus del gioco.

Qui sotto potete vedere il trailer con le due leggende.