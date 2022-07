Biomutant: le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X/S arrivano a settembre

THQ Nordic ha annunciato che la versioni per PlayStation 5 e per Xbox Series X/S di Biomutant arriveranno il 6 settembre 2022. Per l’occasione è stato pubblicato anche un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Come scritto nel testo che accompagna il video, ci saranno 4K nativi, fino a 60 FPS e tempi di caricamento ancora più rapidi su PlayStation 5 e Xbox Series X, e fino a 1440p su Xbox Series S.

Si potrà scegliere tra Quality, Quality Unleashed e Performance su tutte le console e utilizzare il gioco su PlayStation 5 con il supporto di DualSense e Activity Card.

Se possedete già Biomutant su PlayStation 4 o Xbox One, potete aggiornare gratuitamente la nuova versione e portare con voi i vostri vecchi file di salvataggio.

Qui sotto potete vedere il nuovo video, che mostra tra i loghi, oltre a THQ Nordic e quello degli sviluppatori di Experiment 101, anche quello di Saber.