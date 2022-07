Roots in the Sky The Hand of Glory 2: annunciato il ritorno di Lazarus Bundy

Dopo il primo episodio, diviso in due capitoli (noi vi avevamo parlato della prima parte) Lararus “Lars” Bundy tornerà il prossimo anno con Roots in the Sky The Hand of Glory 2. I team italiani Madit Entertainment e Daring Touch hanno infatti annunciato nelle ultime ore che l’avventura punta-e-clicca arriverà su Steam nel 2023 (la pagina sulla piattaforma Valve segna per il quarto trimestre dell’anno). Per l’occasione è stato pubblicato anche un teaser trailer, che potete vedere in fondo alla notizia. Oltretutto, ci sarà anche una campagna Kickstarter per finanziare il progetto.

Questa la descrizione di questo nuovo episodio attraverso la pagina Steam:

Cinque anni.

Cinque anni in fuga, passati a nascondersi alle telecamere di sorveglianza, ai controlli delle forze dell’ordine… agli amici.

Nel tentativo di sfuggire alla setta che lo insegue, l’ex detective di Miami Lazarus “Lars” Bundy si rifugia in Italia e lavora in incognito per un’agenzia di sicurezza, quando il suo cliente viene assassinato da un cecchino. Mentre la macchia di sangue si allarga sui vestiti della vittima, Lars capisce che c’è un solo modo per evitare che il suo passato lo rintracci: risolvere il caso prima della polizia e consegnare il colpevole alla giustizia quanto più velocemente e silenziosamente possibile.

Un delitto insensato, indizi contrastanti e una pista fumosa spingeranno l’ex detective in un altro entusiasmante viaggio in giro per il mondo, da un’imponente Roma al paese del Sol Levante, passando per la Palestina e per l’India. Con l’aiuto di una vecchia alleata che pensava di essersi lasciato alle spalle per sempre, Lars si trova coinvolto in un caso più complesso e pericoloso di quanto potesse immaginare, pieno di misteri internazionali e misticismo. Intanto, una minaccia molto più personale si cela a portata di mano, qualcosa che Lars è deciso a sopprimere e nascondere al mondo.

Queste invece le caratteristiche:

Una nuova avventura grafica punta e clicca, ispirata a grandi classici del genere come Broken Sword e Gabriel Knight

Un’avvincente miscela di comedy, misteri sovrannaturali e intrigo pregno di cospirazioni

Interpreta Lars e la sua alleata di ritorno, Alice

Enigmi stimolanti e logici integrati con la narrazione

Esplora più di 50 location accattivanti disegnate a mano tra Roma, Palestina, India e Giappone

Colonna sonora originale e doppiaggio completo in inglese (con sottotitoli in italiano e tedesco)

Seguito dell’acclamato The Hand of Glory (95% di recensioni positive su Steam), ma giocabile anche indipendentemente

Qui sotto potete vedere il teaser trailer di Roots in the Sky The Hand of Glory 2.