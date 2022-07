The Valiant: il nuovo trailer mostra eroi e companion

THQ Nordic e KITE Games hanno pubblicato un nuovo trailer di The Valiant, GDR strategico in arrivo (data ufficiale ancora non annunciata) su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One.

Il filmato mostra gli eroi giocabili e le loro skill uniche: da Konrad, abile arciere e fedele cacciatore, a Grimhild, capitano della Compagnia del Corvo, fino a Theoderich von Akenburg, il protagonista della storia, ogni eroe mostra le sue abilità speciali e i suoi punti di forza.

Un cavaliere ha bisogno della sua spada per combattere, della sua armatura per proteggersi, del suo cavallo per cavalcare e di compagni fedeli su cui contare.