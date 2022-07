Fall Guys: raggiunti 50 milioni di giocatori in due settimane

Dal 21 giugno Fall Guys è diventato free-to-play: fin da subito l’interesse per il battle royale con i fagiolini di Mediatonic è stato alto, causando classico intasamento server da lancio. Nelle prime 48 ore il gioco aveva raggiunto 20 milioni di giocatori, che sono diventati 50 dopo appena due settimane.

Nei canali social del gioco è stato infatti pubblicato un post che mostra il numero raggiunto, con tanto di incredulità e ringraziamenti a tutti i giocatori da parte del team di sviluppo. Ricordiamo che Fall Guys è disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Epic Games Store). Qui sotto potete vedere il tweet in questione.