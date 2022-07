Diablo Immortal: ecco i contenuti del primo aggiornamento

Nonostante il massiccio contraccolpo contro la sua monetizzazione, Diablo Immortal di Blizzard Entertainment ha fatto abbastanza bene. Ha avuto oltre 10 milioni di download in una settimana e , secondo quanto riferito, ha guadagnato 24 milioni di dollari nelle prime due settimane. Il suo primo grande aggiornamento è in arrivo con la seconda stagione appena iniziata.

Il primo aggiornamento aggiunge un nuovo Battle Pass con 40 gradi di ricompense, tra cui gemme leggendarie, stemmi, Hilts e altro. Potete anche acquistare l’Empowered Battle Pass e il Collector’s Empowered Battle Pass, ciascuno dei quali fornisce ricompense premium e cosmetici aggiuntivi (incluso l’estetica Bloodsworn Armor). Il Battle Pass sarà disponibile fino al 4 agosto. È disponibile anche un nuovo boss di Helliquary Raid, Vitaath the Shivering Death. Inoltre, dal 15 al 18 luglio, si svolgerà il primo evento del titolo, l’evento del fine settimana Hungering Moon. Vedrà i giocatori guadagnare Moonslivers e scambiarli con Blessings. Guadagnare sette benedizioni consente di ottenere una ricompensa casuale. L’aggiornamento apporta anche alcune modifiche al bilanciamento e correzioni di bug. Potete trovare le note complete sulla patch sul sito ufficiale qui. Di seguito una panoramica del gioco:

L’Arcangelo Tyrael è dato per morto e l’umanità deve fare i conti con le conseguenze delle sue azioni. I frammenti della Pietra del Mondo, ancora carichi di potere, stanno contaminando la terra. I servitori di Diablo sperano di imbrigliare questo potere per permettere al Signore del Terrore di fare ritorno. I giocatori possono scegliere tra sei diverse classi: Barbaro, Crociata, Monaca, Negromante, Cacciatore di demoni e Maga. Inoltre in Diablo Immortal prendono vita strane creature e antiche entità. Bisogna stare sempre attenti a cosa si cela tra le ombre. I nuovi avversari che è possibile incontrare sono: Re Scheletro, Corazza Fantasma, Contessa, Fahir, Baal e Colosso Glaciale.

Diablo Immortal è disponibile per dispositivi mobile, con una open beta in arrivo su PC.