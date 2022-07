Cobra Kai 2 Dojos Rising annunciato con finestra di lancio per PC e console

GameMill Entertainment e Flux Games, rispettivamente editore e sviluppatore, hanno annunciato Cobra Kai 2: Dojos Rising, sequel del videogioco basato sulla serie Tv di Netflix. La finestra di lancio è fissata per un generico autunno 2022, quindi si parla comunque di un futuro piuttosto prossimo.

GameMill Entertainment, tramite la sua pagina ufficiale, ci permette di dare uno sguardo più approfondito sul gioco di prossima uscita, di seguito infatti uno stralcio della panoramica di gioco rilasciata:

-La saga di Cobra Kai continua con Cobra Kai 2: Dojos Rising . Eagle Fang, Cobra Kai, Miyagi-Do: qual è il tuo dojo? Quella scelta inizia il tuo viaggio, ma poi sta a te reclutare la squadra più potente mentre padroneggi il tuo stile di combattimento e combatti per consolidare l’eredità del tuo dojo come Grand Champion di All Valley Karate!

Caratteristiche principali

Emozionanti modalità di gioco : entra nella modalità Storia e immergiti in una nuova entusiasmante trama che ti farà combattere fino all’All Valley Tournament, oppure gioca a Cobra Classics e rivivi i momenti epici dello spettacolo e altro ancora!

: entra nella modalità Storia e immergiti in una nuova entusiasmante trama che ti farà combattere fino all’All Valley Tournament, oppure gioca a Cobra Classics e rivivi i momenti epici dello spettacolo e altro ancora! Seleziona il tuo dojo, aumenta la tua forza : scegli tra i dojo Eagle Fang, Cobra Kai o Miyagi-Do e aumenta le tue abilità raccogliendo chi e monete. Recluta e addestra nuovi membri per diventare il dojo più potente e sigilla il tuo destino come Gran Campione del Torneo All Valley.

: scegli tra i dojo Eagle Fang, Cobra Kai o Miyagi-Do e aumenta le tue abilità raccogliendo chi e monete. Recluta e addestra nuovi membri per diventare il dojo più potente e sigilla il tuo destino come Gran Campione del Torneo All Valley. 28 personaggi giocabili – Gioca nei panni dei tuoi personaggi preferiti dell’ampio elenco dello show e usa le loro abilità e abilità speciali sulla tua strada verso la vittoria!

– Gioca nei panni dei tuoi personaggi preferiti dell’ampio elenco dello show e usa le loro abilità e abilità speciali sulla tua strada verso la vittoria! Aumenta i tuoi poteri : raccogli chi e monete per aumentare le tue abilità. Recluta nuovi membri del dojo e lascia che la loro forza rafforzi la tua mentre trasformi il tuo dojo in una centrale elettrica.

: raccogli chi e monete per aumentare le tue abilità. Recluta nuovi membri del dojo e lascia che la loro forza rafforzi la tua mentre trasformi il tuo dojo in una centrale elettrica. In linea VS. Torneo – Entra nella modalità Torneo online e competi nell’All Valley Tournament. Combatti per assicurarti la tua eredità di campione supremo.

Doveroso sottolineare che il primo capitolo non ha riscosso un grande successo, questo comunque non vuol dire che sia così anche per questo nuovo titolo; tuttavia per saperne abbastanza da poter dare uno giudizio dovremo aspettare l’uscita ufficiale. Il titolo sarà disponibile per PlayStation 5 , Xbox Series , PlayStation 4 , Xbox One , Switch e PC (Steam), come già detto in precedenza, questo autunno. Restiamo sintonizzati in attesa di ulteriori dettagli da parte della casa sviluppatrice; nel frattempo però lo sapevate che i fan sono in delirio dopo l’annuncio della data di uscita di God Of War: Ragnarok?