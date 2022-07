GWENT: disponibile la prima espansione per single player Rogue Mage

Il Project Golden Nekker di CD Projekt RED ha ufficialmente rivelato un’espansione dedicata al single player per Gwent chiamata Rogue Mage disponibile su PC, iOS e Android. Rogue Mage costerà € 10 per la versione standard. Per € 20, i giocatori possono ottenere l’edizione premium con skin, cosmetici e pacchetti di carte da utilizzare in multiplayer. Parlando con IGN, il game director Vladimir Tortsov ha detto che Rogue Mage è emerso dal desiderio dei giocatori di avere più esperienze PvE in Gwent. Di seguito la dichiarazione:

Sebbene il multiplayer di Gwent sia un gioco fantastico per coloro che cercano una fantastica esperienza multiplayer PvP, capiamo perfettamente che molti giocatori di Witcher hanno adorato il mini gioco originale di Gwent per ragioni completamente diverse. Con Rogue Mage , miriamo a dare a questo pubblico un motivo per interpretare il Gwent moderno nel formato che preferisce.

La storia segue Alzur, un mago che cerca di creare il primo Witcher. In quanto tale, si svolge centinaia di anni prima della nascita di Geralt. Rogue Mage vede i giocatori iniziare con 12 carte per mazzo. I quattro mazzi offrono temi e tipi unici, sebbene ognuno offra tre carte chiave. Dopo aver esplorato la mappa vengono sbloccate più carte. Potrete imbattervi anche in Luoghi del potere e dilemmi morali con scelte diverse. A seconda del percorso, una partita può finire rapidamente o addirittura durare un’ora. È interessante notare che la storia non è trattata come un’aggiunta ufficiale alla lore. Tortsov afferma:

Il nostro obiettivo con la storia di Rogue Mage è fornire ai giocatori un contesto sufficiente su chi è Alzur, qual è la sua motivazione e l’ambientazione generale del mondo in cui vive. Ci auguriamo che i giocatori acquisiscano un’immersione sufficiente per completare il gameplay- prima formula, ma non ci aspettiamo che la storia sia il motivo principale per cui i giocatori apprezzano questa versione.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

GWENT: Rogue Mage is our first single-player expansion!

And you can start playing it tomorrow!

Find out more in the announcement article by @IGN

📰: https://t.co/XEwSOOJNWg pic.twitter.com/UYeVmkSOSX

— GWENT (@PlayGwent) July 6, 2022