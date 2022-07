Fortnite: possibile crossover con Dragon Ball in arrivo

ShiinaBR , uno dei più noti leaker di Fortnite su Twitter, ha condiviso un post nel quale annunciava una possibile collaborazione tra lo sparatutto in terza persona più famoso del mondo e Dragon Ball. La sua dichiarazione dovrebbe avere delle basi piuttosto solide, poiché pare che Epic Games abbia aggiunto un logo nel database del titolo praticamente identico a quello originale di Dragon Ball.

Purtroppo non ci sono stati alcuni annunci ufficiali su questo quindi, in quanto rumors basato su supposizioni, è necessario prenderlo con le pinze ( trovate il post in questione in fondo a questo articolo); anche se di una possibile collaborazione tra i due se ne parla già da circa un anno. Ciò che di certo sappiamo è che presto sarà disponibile un nuovissimo aggiornamento, questo starebbe a significare che il presunto crossover arriverebbe nella nuova versione del gioco. Non ci resta che aspettare la conferma o la smentita da parte di Epic Games; nel frattempo però lo sapevate che Cobra Kai 2: Dojos Rising è stato ufficialmente annunciato con finestra di lancio per PC e console?

FORTNITE X DRAGON BALL

Last year, I was made aware of a possible Dragon Ball collaboration in Fortnite, but until today, there hasn't been much news about it, so I thought it was canceled.

Today, Epic has added a logo to the files identical to a logo from Dragon Ball. pic.twitter.com/1aBo3r3El3

— Shiina (@ShiinaBR) July 6, 2022