Dopo Asterix e Obelix: Slap The All! e la trilogia XXL, i nostri famosi

Galli tornano per una nuova avventura. Microids tramite un teaser trailer annuncia Asterix e Obelix XXXL: The Ram From Hibernia. Quest’autunno, Asterix e Obelix partiranno infatti per un nuovo viaggio attraverso l’Hibernia, l’antica Irlanda, per una serie di memorabili risse in cui saranno permessi anche sporchi trucchi come colpire i nemici con delle botti piene. Per la prima volta, il titolo sarà giocabile in solitaria e in co-op fino a 4 giocatori. Anche i romani che si dicono più coraggiosi dovranno tenersi stretto l’elmo. Di seguito una panoramica del gioco:

È il 50 aC. La Gallia è interamente occupata dai Romani. Tutta? No, perché un piccolo villaggio di irriducibili Galli resiste ora e sempre all’invasore. E proprio ai più famosi guerrieri di quel villaggio che arriva una richiesta di aiuto dall’Hibernia: Keratina, la figlia del capo Whiskitonix, chiama Asterix e Obelix in soccorso per sconfiggere l’invasione romana e riconquistare il prezioso ariete d’oro del padre. Una missione da vivere senza esclusione di colpi. I giocatori dovranno farsi largo a suon di pugni ma anche utilizzando tutti gli oggetti a portata di mano! I nostri due Galli potranno anche contare sul loro saggio druido Panoramix, che sembra abbia una nuova ricetta di pozione magica potenziata.



Azione, rompicapi da risolvere, esplorazione e tanti oggetti da raccogliere per un’avventura unica nel suo genere, saporita come uno stufato di cinghiale. Il viaggio attraverso l’Hibernia si snoda in sei capitoli, ognuno dei quali è ricco di romani da prendere a schiaffi e oggetti da collezionare. Asterix e Obelix XXXL: The Ram From Hibernia offrirà una modalità co-op fino a quattro giocatori.

Asterix e Obelix XXXL: The Ram From Hibernia arriverà in autunno 2022 su

Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, e PC.