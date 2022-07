Diablo Immortal: i fan si lamentano dell’update, risponde il GM e ne annuncia uno nuovo

Diablo Immortal ha ricevuto il suo primissimo aggiornamento post lancio( trovate tutti i dettagli sull’update nel nostro articolo dedicato qui), tuttavia però i fan si sono rivelati scontenti dei contenuti rilasciati, trovandoli piuttosto scarni; la risposta della casa sviluppatrice non si fa aspettare e a farne da portavoce è il GM del franchise di Diablo Rod Fergusson su Twitter che dichiara quanto segue:

Trovate il post in questione in fondo a questo articolo, tuttavia però anche se sarà rilasciato presto un nuovissimo aggiornamento c’è da capire cosa conterrà e se, soprattutto, riuscirà a soddisfare le aspettative del fandom. I giocatori di Diablo 3 potranno anche aspettarsi, secondo quanto dichiarato, la Stagione 27 che riceverà ulteriori dettagli entro la fine di questa settimana. Per saperne di più sul contenuto del nuovissimo aggiornamento purtroppo i giocatori non potranno fare altro che aspettarne il rilascio effettivo.

Also, worth noting – there will be two Diablo Immortal updates in July. This first one will be mainly a Battle Pass update that also includes some small changes and bug fixes, the second update scheduled for later in July will be our first major content update. #DiabloImmortal

