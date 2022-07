Dead Cells: alfa per l’aggiornamento 30.0 è ora disponibile su Steam

L’alfa per l’aggiornamento 30.0 è ora disponibile su Steam per Dead Cells. Aggiunge la nuova arma Panchaku, il nuovo vestito di Bobby, tonnellate di modifiche al bilanciamento per le armi e nuovi affissi leggendari. Importante sottolineare che nessuno degli aggiornamenti è fisso, ecco infatti quanto dichiarato al riguardo:

L’idea è testare le modifiche con un gruppo più ampio di giocatori e apportare comunque alcune modifiche in base al feedback.



Dunque l’idea è quella di testare le modifiche apportate in modo tale da poter poi migliorare il titolo in seguito in base al feedback ricevuto; per quanto riguardo questo aggiornamento, ecco di seguito uno stralcio delle note ma è comunque possibile consultare le note complete sulla patch a questo indirizzo:

Caratteristiche importanti

Nuova arma: Panchaku

Due pentole legate insieme da uno spago, l’arma fai-da-te perfetta per sfondare l’isola!

Critici sui nemici di fronte a te.

Nuovo vestito: vestito di Bobby

Un nuovo outfit ispirato al design dei Decapitati dei trailer di Dead Cells, testa fiammeggiante inclusa.

Nuovi contenuti crossover con Soul Knight:

Queste funzionalità erano già nella versione Mobile di Dead Cells, le abbiamo appena trasferite su PC e console!

Arma: arco magico, lancia 5 frecce che si muovono lentamente e puntano.

Abito: Abito da cavaliere, ispirato all’omonimo personaggio di Soul Knight.

Nuova stanza delle conoscenze negli alloggi dei prigionieri per sbloccare i progetti!

Nuova opzione modalità personalizzata: solo leggendari

Trasforma tutte le armi trovate durante la corsa in armi leggendarie.

Abbiamo completamente rielaborato il funzionamento delle armi leggendarie!

Rimosso il doppio ridimensionamento delle statistiche, ma mantenuto lo stato incolore. Ora scalano solo sulla tua statistica più alta. Era per lo più sopraffatto, piuttosto controintuitivo (dovevi dividere le statistiche mentre dovresti fare il contrario in situazioni non leggendarie) e non molto divertente (solo aggiungendo più danni in aggiunta al tuo danno).

Aggiunto un affisso leggendario unico a tutte le armi. Un’arma leggendaria avrà sempre il suo affisso leggendario in cima a quelli normali.

Aggiunto un nuovo affisso leggendario Double Stack, che raddoppia il numero di stack applicati dall’arma. (Cose come veleno, fuoco, ecc.)

Aggiunto nuovo scudo globale su Kill Legendary Affix.

Aggiunto il nuovo affisso leggendario di Better Secrets, che migliora di un livello la qualità dei segreti trovati nel terreno o nei muri.

Aggiunto il nuovo affisso leggendario True Evil, infligge danni tripli ma blocca il resto dell’equipaggiamento fintanto che l’arma è equipaggiata.

Aggiunto nuovo God Slayer Legendary Affix, aumenta il moltiplicatore critico dell’ultimo colpo dell’arma.

Aggiunto un nuovo affisso leggendario Death Root, radica i nemici vicini all’uccisione.

Aggiunto nuovo affisso leggendario Mega Crit, aumenta i danni critici del 75%.

Aggiunto un nuovo affisso leggendario della Tomba a cascata, unico per la lapide, l’effetto doom può attivarsi in modo ricorsivo.

Aggiunto il nuovo affisso leggendario Ricostruisci all’uccisione, unico per lo stuzzicadenti rotto, che ripara l’arma all’uccisione.

Aggiunto nuovo affisso leggendario Speed ​​Ball, riduce il tempo di pausa tra gli attacchi.

Aggiunto il nuovo affisso leggendario Super Slice, unico per Queen’s Rapier, aumenta notevolmente la portata delle fette di realtà.

Aggiunto il nuovo affisso leggendario Fire on Hit, che dà fuoco ai nemici colpiti.

Aggiunto nuovo affisso leggendario Double Bullets, raddoppia il numero di proiettili sparati dall’arma.

Aggiunto nuovo affisso leggendario Triple Bullets, triplica il numero di proiettili sparati dall’arma.

Aggiunto il nuovo affisso leggendario Golden Damage, potenzia il danno dell’arma in base all’attuale conteggio dell’oro del giocatore.

Aggiunto nuovo affisso leggendario Scudo stordente, stordisce qualsiasi nemico parato dallo scudo.

Aggiunto un nuovo affisso leggendario a doppia velocità, i proiettili sparati dall’arma sono due volte più veloci.

Aggiunto nuovo affisso leggendario Echo, riproduce l’esplosione di una granata una seconda volta.

Aggiunto un nuovo affisso leggendario di Bigger Explosion, aumenta il raggio di esplosione di una granata.

Aggiunto nuovo affisso leggendario Ice Walker, unico per Ice Armor, l’armatura creata non scade mai.

Bilanciamento

Balestra ripetuta: nerf del danno critico

Spada e pistola a luce dura: leggero potenziamento del danno alla spada e potenziamento della velocità d’attacco alla pistola

Queen’s Rapier: lo slice ritardato arriva prima.

Fauci degli Abissi: buff alla velocità d’attacco

Wrecking Ball: il primo e l’ultimo attacco sono più veloci

Leghugger: ora salta su un bersaglio vicino prima di lanciare il suo attacco di riattivazione + mantiene il suo stato di crescita attraverso le istanze dell’oggetto in una corsa

Yumi dorato: tempo di ricarica leggermente ridotto + ora critici in modo affidabile su

Mama Tick (per essere coerenti con Impaler)

Killing Deck: potenziamento del danno sui primi 2 attacchi

Hand Hook: ora critica anche quando il nemico lanciato colpisce un’altra entità

Greed Shield: ora può attivarsi una volta per nemico ogni 10 secondi + danno buff

Spada frenetica: il moltiplicatore critico ora è inversamente proporzionale alla tua vita (quando è pari o inferiore al 50% della vita massima)

Tridente abissale: leggero potenziamento dei danni

Shrapnel Axes: leggero potenziamento dei danni

Pollo Power: ora spara 1 uovo in più + danno buff

Bomba fumogena e rampino: ridimensionamento pesantemente nerfato. Stava scalando in modo esponenziale.

Fulmine: ora critica un tick prima e ti danneggia 1 tick dopo

Spiked Shield: buff al danno critico

Arco di Hokuto: si attiva meno spesso + bonus ai danni nerfato

Sonic Carbine: danno nerf

Rapier: danno nerf

Boy’s Axe: danneggia il nerf, non può più tirare l’affisso Extra Ammo e non può essere influenzato dalla mutazione Ammo.

Granata del cacciatore: non fornisce più statistiche

Crusher: la sua lentezza ora è meno efficace sui boss

Fauci degli Abissi: la sua radice ora è meno efficace sui boss

Bladed Tonfas: leggero nerf del moltiplicatore critico

Aura lacerante: il tempo di recupero ora inizia alla fine dell’effetto invece di iniziare al lancio

Nuova condizione critica per il piede di porco: ora critica anche i nemici “mostri” (non umanoidi, non meccanici). Mantiene ancora le sue vecchie condizioni critiche, questo non è un sostituto.

Aumentato il danno degli affissi Fire Trails (proiettile e corsa).

Come si evince dunque dallo stralcio riportato le aggiunte e le migliorie sono davvero molteplici, probabilmente, come già accennato in precedenza, quelli più interessanti sono senza dubbio il Panchaku e la modifica alle armi. Non resta che provare tutti gli aggiornamenti per Dead Cells in attesa di nuove notizie. Nel frattempo però, lo sapevate che per quanto riguarda l’aggiornamento di Diablo Immortal i fan si sono rivelati scontenti?