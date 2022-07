Kazuki Takahashi: trovato morto il creatore di Yu-Gi-Oh!

L’emittente pubblica giapponese NHK ha riferito che il corpo di Kazuki Takahashi il creatore del manga Yu-Gi-Oh! è stato trovato al largo della costa della città di Nago, sull’isola di Okinawa. La guardia costiera giapponese ha trovato il corpo di Takahashi che galleggiava in acque poco profonde indossando l’attrezzatura per lo snorkeling il 6 luglio alle 10:30, confermando l’identità il giorno successivo. Aveva 60 anni. La filiale di Nago City della Guardia costiera giapponese, insieme alla polizia, stanno attualmente indagando sulle circostanze della morte di Takahashi.

Kazuki Takahashi è nato a Tokyo nell’ottobre del 1963. Da bambino si ammalava spesso e trascorreva la maggior parte del suo tempo guardando Ultraman e varie serie di anime, leggendo le opere di Fujiko Fujio e disegnando. Il suo primo manga, un adattamento della serie anime di Go-Q-Choji Ikkiman, è stato serializzato su Weekly Shonen Magazine nel 1986. Takahashi non ha pubblicato il suo lavoro originale fino al suo one-shot Tokio no Taka nel Weekly Shonen Jump Summer Edizione speciale nel 1990.

Yu-Gi-Oh! è stato il primo lavoro serializzato di Takahashi nel 1996, in esecuzione fino al 2004 e generando un enorme franchise multimediale che dura fino ad oggi. Dopo il successo della serie, Takahashi ha trascorso la maggior parte del suo tempo lavorando su vari aspetti del franchise come supervisore e creatore, scrivendo più recentemente la storia originale di Yu-Gi-Oh! Film anime The Dark Side of Dimensions. Takahashi era stato anche supervisore di Yu-Gi-Oh! Serie manga ARC-V scritta da Shin Yoshida e disegnata da Naohito Miyoshi.

Takahashi non ha supervisionato solo Yu-Gi-Oh!, ma ha anche pubblicato alcuni one-shot con Shonen Jump, tra cui THE COMIQ su Weekly Shonen Jump nel 2018 e SECRET REVERSE su Shonen Jump+ nel 2019. Takahashi si è anche divertito a giocare ai giochi da tavolo , giochi di ruolo e mahjong per tutta la vita, dove ha giocato regolarmente a mahjong con i suoi assistenti durante la serializzazione di Yu-Gi-Oh!.

