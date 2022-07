The Legend of Heroes Kuro no Kiseki II Crimson Sin: pubblicate nuove informazioni sui personaggi e il sistema Marchen Garten

Falcom ha rilasciato nuove informazioni per The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II Crimson Sin che introduce i personaggi Renne Bright, Shizuna Rem Misurugi, Kasim Al-Fayed, Mare e Grendel, oltre al sistema Marchen Garten. Di recente per il gioco è stato pubblicato un nuovo trailer. Di seguito una panoramica:

Personaggi

Renne Bright

In passato haa utilizzato le sue capacità per aiutare l’Arkride Solutions Office e la Bracer Guild. Con l’istituzione della Federazione della tecnologia sull’orlo del completamento, Renne sembra essere tornata a casa sua a Liberl Kingdom per il momento.

Shizuna Rem Misurugi

Nonostante il suo straordinario viso infantile e la sua condotta impeccabile, può vedere e comprendere la vera natura delle cose con l’Occhio Sereno concessole dal suo padrone, ed è un vaso degno del nome Lama Divina.

Kasim Al-Fayed

Il suo aspetto è naturale e freddo, possiede la forza fisica per brandire con facilità un gigantesco lanciere militare, oltre a eccellenti capacità di comando. Attualmente è Chief Security Officer della Marduk Total Security Company.

Mare

Sembra in grado di manipolare liberamente un vasto numero di frammenti e ha salvato Van innumerevoli volte coprendo il suo corpo con un’armatura di frammenti e trasformandolo in Grendel.

Grendel

L’intelligenza artificiale a supporto di Mare si manifesta nel mondo reale e trasforma Van Arkride coprendo il suo intero corpo con un’armatura di frammenti. Grendel-Zolga, la creatura nero-rossastra ritenuta il colpevole che ha massacrato la Squadra Gamma del Dipartimento di intelligence centrale.

uovo sistema: Marchen Garten

Marchen Garten è il continente del primo servizio spaziale virtuale di Zemuria che utilizza l’orbo da combattimento Xipha e la rete orbale. Si basa sui dati del Virtual Combat Simulator che la Marduk Total Security Company stava ricercando e sviluppando internamente, ma significativamente aggiornato e ampliato con nuove funzionalità.

The Legend of Heroes Kuro no Kiseki II Crimson Sin uscirà dal 29 settembre in Giappone per PlayStation 4 e PlayStation 5.