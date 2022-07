RDS Summer Festival 2022: la collaborazione Dentsu e Angelini Pharma con Infasil porta il gaming sulle spiagge

Al via a partire dallo scorso 1 luglio uno degli eventi musicali più attesi dell’anno: RDS Summer Festival che porterà la grande musica in 6 spiagge italiane per un totale di 18 appuntamenti live. Quest’anno, grazie alla collaborazione Dentsu ed il brand Infasil di Angelini Pharma, si porterà il gaming sulle spiagge. Angelini Pharma sarà infatti main content partner della kermesse di RDS e in ogni tappa sarà presente con due aree dedicate ai gamers, posizionate nella zona diurna gratuita e nella zona dei concerti live serali a pagamento.

Nello specifico il format“Infasil Freshgame”( ideato da Dentsu Gaming) prevederà la presenza di due vaste aree brandizzate che possono ospitare fino a quattro giocatori in simultanea e, grazie alla parternishp con Ubisoft, Infasil permetterà di cimentarsi in Just Dance 2022, ultimo capitolo del fortunato franchise. A parlare dell’iniziativa è Elisa Presutti, responsabile per l’Italia e Business Development Director di dentsu gaming, ecco quanto dichiarato:

Alla base del format che abbiamo ideato per Infasil un tema e una evidenza molto importante: il gaming è sempre più una leva di intrattenimento mainstream e una opportunità per raggiungere il pubblico in maniera trasversale. In questo caso unendo due grandi passioni degli italiani come la musica e i videogiochi, insieme ad una grande emittente radiofonica come RDS e ad una software house leader a livello mondiale come Ubisoft

Le tappe previste saranno, dopo quella appena svoltasi ad Ostia Lido,San Benedetto del Tronto, Termoli, Gabicce e Soverato per tutto il mese di luglio; per poi concludersi tra il 9 e l’11 settembre nel Gran Finale a Marina di Pietrasanta, in Versilia.

L'evento è davvero innovativo e fonde in maniera straordinaria due mondi che hanno sempre viaggiato parallelamente, la musica ed il gaming. Non resta che partecipare alle tappe e divertirsi durante questi fantastici eventi.