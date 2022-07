343 Industries: un veterano di Halo si unisce al team

Paul Bertone è un veterano di Halo, dopo aver lavorato per anni con Bungie, è entrato a far parte di 343 Industires come direttore tecnico del design. A dare la notizia è un altro importante membro del team, Joseph Staten, tramite un post su Twitter ( che vi lasciamo in fondo a questo articolo), ecco quanto dichiarato:

Sono felice di confermare chr il veterano Paul Bertone è entrato a far parte del team come Studio Technical Design Director. Paul ed io ci siamo incontrati nel 1999, ai tempi di Bungie a Chicago, e poi abbiamo spedito Halo 1-3, ODST e Reach insieme. Sono entusiasta di avere Paul che aiuta a guidare il futuro di #HaloInfinite.



A livello curricolare Bertone ha un carnet di tutto rispetto, ha lavorato su Halo 1-3 , Halo 3: ODST e Halo Reach prima di partire nel 2012. Da allora ha lavorato in numerosi studi come Undead Labs in State of Decay 2 . Data la sua esperienza nel design sarà davvero interessante vedere che tipo di contributo riuscirà a dare ad Halo.

Vi ricordiamo che Halo Infinite è disponibile per Xbox One, Xbox Series X/S e PC, non ci resta che aspettare ulteriori aggiornamenti per vedere e testare con mano quanto fruttuosa sarà questa nuova crescita del team della casa sviluppatrice di videogame.