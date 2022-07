JOY Rimini e Cartoon Club insieme per il festival ” nerd” dell’estate

Teatro di un fantastico evento sarà il centro nevralgico e mondano della riviera romagnola, Joy Rimini e Caroon Club si uniscono insieme per quello che può essere definito il festival ” nerd” dell’estate per eccellenza. Il tutto avrà inizio il prossimo weekend, la data da segnare sul calendario va dal 14 al 17 luglio, dalle 17:00 fino a mezzanotte infatti, le strade del centro urbano e storico si arrischino di stand ed eventi dedicati al mondo Geek e Nerd.

L’appuntamento è in Piazza Federico Fellini che ospiterà tutte le attività e gli eventi della rassegna, ma vediamoli nel dettaglio:

Aree

Area Nerf: centro nevralgico in cui tutti potranno sfidarsi a suon di blaster, peculiarità dell’area, importante specificarlo, è l’inclusività; proprio per permettere a tutti il divertimento che questo tipo di esperienza può regalare agli appassionati. In questa area è possibile trovare anche giochi in scatola davvero particolari, alcuni dei quali in formato XXL, come ad esempio gli iconici Risiko e Scarabeo.

Gaming Zone: targata Gamestop, in quest’area, interamente dedicata ai videogame e agli esport, sarà possibile trovare simulatori di guida e decine di postazioni di ultima generazione dove giocare con i migliori videogiochi Xbox, Nintendo Switch e tanti altri; le sfide verranno poi raccontate sul canale Twitch ufficiale di GameStop in diretta dai noti streamer Kobe, BE_Frankie e JafarLive, con interviste a ospiti d’eccezione, podcast e tantissimo gameplay.

Marvel Avengers Campus: ideato per celebrare la nuova area tematica di Disneyland Paris che aprirà le sue porte il 20 luglio 2022.

Eventi

NerfChallenge 2022: sabato 16, la finalissima della competizione coinvolge i ragazzi tra gli 8 e i 13 anni di tutta Italia che si sfideranno per mettere alla prova le loro abilità con i blaster Nerf, special guest dell’evento il creator Martex.

1° Cosplay Contest a tema League of Legends: sabato 16 luglio; l’evento è organizzato da PG Sports ed è volto a celebrare il lancio di Star Guardian; verranno premiati i migliori cosplay a tema.

Questo festival pop unico nel suo genere è ad accesso libero, dunque non resta che ritrovarsi in Piazza Federico Fellini alle 17:00 per godersi il divertimento. Nel frattempo però, lo sapevate che un veterano di Halo si è unito a 343 Industries?