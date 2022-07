Diablo Immortal: il presidente di Blizzard difende la monetizzazione

Il divario tra l’accoglienza della critica e il successo di Diablo Immortal è piuttosto grande. Il gioco di ruolo d’azione free-to-play ha avuto il più grande lancio di sempre per un gioco di Diablo in termini di numeri puri e ha raccolto oltre 24 milioni di dollari di entrate nelle sue prime due settimane, ma è stato anche ampiamente criticato per la sua monetizzazione aggressiva, con molti che hanno criticato il modo in cui spinge pesantemente i giocatori a spendere soldi nel suo endgame.

Il presidente di Blizzard, Mike Ybarra, ha comunque difeso il gioco e la sua monetizzazione. In una recente intervista rilasciata al Los Angeles Times, Ybarra ha dichiarato che la maggior parte del gioco è accessibile a tutti gratuitamente e che è solo nell’endgame che si verificano i problemi con le microtransazioni, e che in definitiva si sente “molto bene” riguardo al gioco come introduzione alla serie. La stessa Blizzard ha dichiarato a LA Times che “la maggior parte dei giocatori” non spende soldi nel gioco.

Ybarra ha dichiarato:

Quando pensiamo alla monetizzazione, al livello più alto ci siamo chiesti: Come possiamo offrire un’esperienza gratuita di Diablo a centinaia di milioni di persone, che possono letteralmente fare il 99,5% di tutto ciò che c’è nel gioco?. La filosofia è sempre stata quella di puntare su un grande gameplay e fare in modo che centinaia di milioni di persone possano affrontare l’intera campagna senza alcun costo. Da questo punto di vista, mi sento molto bene come introduzione a Diablo.

Blizzard ha recentemente confermato che Diablo Immortal riceverà due aggiornamenti nel mese di luglio, uno dei quali sarà il primo grande aggiornamento dei contenuti del gioco.