Bright Memory Infinite: svelate le opzioni grafiche su console next-gen

FYQD-Studio e Playism hanno lanciato Bright Memory: Infinite per PC l’anno scorso e finalmente lo sparatutto in prima persona arriverà anche su console. Originariamente annunciato per Xbox Series X/S e successivamente confermato anche per Nintendo Switch e PS5, lo sparatutto verrà lanciato per le console alla fine del mese e l’editore Playism ha ora rivelato anche i dettagli tecnici per queste versioni del gioco.

Sia su Xbox Series X/S che su PS5, Bright Memory: Infiinite sarà caratterizzato da due modalità grafiche: una che supporterà i riflessi ray-traced con un frame rate di 60 FPS, e un’altra che funzionerà fino a 120 FPS. I possessori di Bright Memory su Xbox otterranno anche uno sconto del 20% su Bright Memory: Infinite su Xbox Series X/S, mentre per i giocatori Xbox sarà inclusa un’esclusiva skin per armi verde smeraldo. Su PS5, invece, saranno supportati i trigger adattivi di DualSense.

Su Nintendo Switch, Playism conferma che il gioco verrà eseguito in modo nativo e non tramite cloud, come spesso accade con le uscite multipiattaforma su questa console. L’upsampling temporale anti-aliasing sarà supportato anche sul dispositivo ibrido e i controlli giroscopici saranno disponibili come opzione. Infine, tutte e tre le versioni per console conterranno anche tutti i contenuti scaricabili cosmetici rilasciati per la versione PC del gioco.

Bright Memory: Infinite verrà lanciato per PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch il 21 luglio.