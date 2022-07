Xbox conferma la sua presenza per la gamescom 2022

La Gamescom 2022 sarà un evento ibrido fisico e digitale e si terrà alla fine di agosto. Man mano che ci avviciniamo, riceviamo sempre più dettagli concreti su chi parteciperà o meno all’evento. Una delle aziende di cui si vociferava da tempo la presenza alla fiera è Microsoft, e ora è stata confermata ufficialmente.

In un messaggio inviato di recente alla stampa (via VGC), Xbox ha confermato che sarà presente alla Gamescom il mese prossimo e porterà aggiornamenti su diversi titoli già annunciati che usciranno per Xbox nei prossimi 12 mesi. Questo è in linea con il recente Xbox & Bethesda Games Showcase, dove tutti i giochi presentati sono stati dichiarati in uscita entro il prossimo anno.

Microsoft ha dichiarato:

Dopo il nostro recente Xbox & Bethesda Games Showcase, siamo entusiasti di confermare che Xbox sarà di nuovo presente alla Gamescom 2022 di Colonia, in Germania. I fan in Europa e in tutto il mondo possono aspettarsi aggiornamenti su alcuni giochi annunciati in arrivo su Xbox nei prossimi 12 mesi e la possibilità di riunirsi di nuovo come comunità (di persona).

Finora, anche Bandai Namco e Ubisoft hanno confermato che parteciperanno alla Gamescom il mese prossimo, mentre altri, come Sony e Nintendo, hanno dichiarato che non saranno presenti all’evento.