I settori su cui investire nel 2022: dalla digitalizzazione al food delivery

Cercando su Google su quali settori investire nel 2022, si può subito riscontrare la seguente risposta: analizzando i business trend del 2022, i settori più in crescita sono quelli legati alla sostenibilità, all’innovazione, alla digitalizzazione e al food delivery. Ad oggi, questi sono considerati i settori su cui fare gli investimenti più interessanti sia da un punto di vista finanziario che imprenditoriale. Se ci soffermiamo su queste quattro parole chiave però, notiamo che in comune hanno tutte un unico concetto: la digitalizzazione.

Il digitale fa parte della nostra vita

“Ti andrebbe di fare trading online?”; “Sono riuscito a vendere quella vecchia giacca che non mettevo più su quel sito e-commerce”; “Fammi ordinare la cena per stasera, me la faccio portare a casa”. Sono questi ormai i trend, possiamo chiamarli così, del nostro vivere quotidiano. Più passano gli anni e più la nostra vita reale procede di pari passo con quella digitale, che si intreccia anche col nostro fabbisogno quotidiano. Se dobbiamo prenotare un treno, comprare un vestito o un accessorio, ci rivolgiamo spesso al mondo digitale. Ed è da qui che si può partire per capire come la trasformazione digitale influisca anche sui settori di investimento.

Che cosa significa realmente sostenibilità

Non passa giorno in cui non sentiamo parlare di sostenibilità, di green, di ridurre le emissioni per salvare il pianeta. Tutto questo fa parte appunto della sostenibilità, concetto sul quale le aziende stanno ponendo la loro attenzione. Cosa deve fare un’azienda per essere sostenibile? Ad esempio, deve controllare le emissioni di gas nocivi e inquinanti, riciclare prodotti di scarto, imballaggi e tanto altro ancora. Questo nuovo trend è stato intrecciato con l’accelerazione digitale.

I vantaggi della digitalizzazione

Il digitale non va visto solo nell’ottica di uno strumento di supporto alle aziende, ma viene in aiuto anche della singola persona, nel suo quotidiano. Tutti ormai, giorno dopo giorno, non stanno un minuto senza usare lo smartphone e questo è solo un esempio di come la digitalizzazione faccia parte di noi. In passato ci si annoiava facilmente in fila alla posta, oppure alla fermata di un autobus, quando non si riusciva a trovare una via, Ora chi è in fila alla posta e si sta annoiando può fare una partita al casinò online per ammazzare il tempo, e il gioco è fatto, oppure cercare l’abito giusto per andare a una cena importante, oppure…

La crescita del food delivery

Parlando di sostenibilità, innovazione, digitalizzazione, una menzione particolare va fatta al food delivery. Secondo uno studio Inapp, in Italia nel 2021 il fatturato del food delivery ha raggiunto il valore record di 1,5 miliardi. Sicuramente una fonte trainante è stata la pandemia, quando proprio durante i primi mesi del 2020 a girare per le città erano solo ed esclusivamente i driver, ed è in quel periodo che in molti hanno fatto loro un’abitudine che non era comune: la consegna a casa (pranzo o cena che fosse).

I videogiochi saranno solo digitali?

Tra i settori che sono o sono stati travolti dal processo di digitalizzazione, c’è ovviamente anche quello dei videogiochi. Nel corso degli ultimi anni infatti, l’opzione “digitale” ha preso sempre più piede, portando le case di sviluppo a guardare sempre più verso questa soluzione per la pubblicazione dei propri videogiochi. Ed è così che ci si trova ora a giocare in casa con gli amici (magari dopo una cena ordinata tramite delivery) a titoli che riguardano lo sport o l’avventura, facendo magari attenzione a quali sono i migliori giochi per bruciare calorie (appunto dopo la cena!) solo ed esclusivamente con il download del gioco, oppure attraverso un abbonamento online dei vari provider (Xbox Game Pass, PlayStation Plus, ecc.), in maniera simile a ciò che accade su Netflix o su Amazon Prime Video.

Digitalizzazione: non ci sono solo vantaggi

Dunque, considerando quanto detto finora, ormai in quasi tutti i settori sembra esserci una corsa alla digitalizzazione. Certo, i processi di digitalizzazione hanno portato tanti vantaggi, come ad esempio gli archivi digitali, che hanno avuto come conseguenza un risparmio di emissioni e consumi per produrre carta, e così via, ma bisogna comunque stare attenti, perché abusare del mondo digitale potrebbe avere risvolti negativi, come perdere documenti importanti, violare la privacy, farci perdere il lato umano e i rapporti con gli altri, soprattutto durante la crescita infantile.