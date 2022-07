NBA 2k23: Devin Booker sulla copertina del gioco

2K ha rivelato oggi il roster completo dei giocatori che saranno presenti nelle cover di NBA 2K23.

Devin Booker, guardia dei Phoenix Suns, tre volte All-Star e selezionato nel primo quintetto della stagione 2021-22, è presente nella Standard Edition e nella Digital Deluxe Edition cross-gen di quest’anno. Booker si va ad aggiungere a Michael Jordan, che sarà in copertina nella Michael Jordan Edition e nella nuova Championship Edition, e a Sue Bird e Diana Taurasi che saranno nelle cover per la WNBA Edition.

Devin Booker ha dichiarato:

“È un sogno che si avvera vedermi sulla copertina di NBA 2K. Sono un grande fan di NBA 2K fin da quando ero bambino, ed è surreale entrare finalmente a far parte dell’esclusivo club di grandi del basket che sono stati atleti da copertina. Sono anche onorato di condividere le copertine di quest’anno con un’icona come Michael Jordan, che ha cambiato il gioco per tutti i giocatori che sono venuti dopo di lui, così come con due delle GOAT della WNBA di tutti i tempi, Diana Taurasi e Sue Bird, che continuano ad avere un enorme impatto sul gioco”.

Quest’anno NBA 2K23 offrirà quattro edizioni del gioco in una serie di formati digitali e fisici: una Standard Edition, una Digital Deluxe Edition cross-gen, una Michael Jordan Edition e una nuova ed esclusiva Championship Edition, che include un abbonamento di 12 mesi a NBA League Pass. Tutte le edizioni di NBA 2K23 sono già disponibili per il pre-ordine e usciranno in tutto il mondo il 9 settembre:

• La Standard Edition sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, per PlayStation 5 e Xbox Series X|S. E’ inoltre prevista, per il prossimo autunno, una versione speciale della Standard Edition, incentrata sulla trasversalità tra cultura musicale e cestistica. Ulteriori informazioni verranno condivise nei prossimi mesi;

• La Digital Deluxe Edition garantirà ai giocatori l’accesso alla Standard Edition all’interno della stessa generazione di console PlayStation e Xbox oltre ai seguenti contenuti: 10.000 punti La mia SQUADRA, 10 token La mia SQUADRA, 23 pacchetti promo La mia SQUADRA, giocatori stellari di copertina: Devin Booker Zaffiro, Michael Jordan Rubino; Il Pacchetto Agent Option gratuito; 1 scarpa Jordan Diamante (non vendibile) e 1 pacchetto di Carte Allenatore Rubino. In aggiunta: 10x 6 tipi di potenziamenti abilità. La mia CARRIERA; 10×3 tipi di potenziamenti Gatorade; Moneta

doppia XP da 2 ore; 4 magliette La mia CARRIERA; zaino; skateboard personalizzato con la star di copertina e gomitiere;

• La Michael Jordan Edition sarà disponibile per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC e conterrà 100.000 monete virtuali oltre ai contenuti La mia SQUADRA e La mia CARRIERA;

• La nuova Championship Edition sarà disponibile per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC e include un abbonamento di 12 mesi a NBA League Pass; 10% di XP Boost sulla Progressione della Stagione La mia SQUADRA; 10% di XP Boost sulla Progressione della Stagione La mia CARRIERA, l’esclusivo Go-Kart a tema Michael Jordan disponibile al lancio, 100K di valuta virtuale, oltre ai contenuti La mia SQUADRA, La mia CARRIERA già presenti nella Michael Jordan Edition. Questa edizione avrà una disponibilità limitata e la versione digitale sarà disponibile solo per il preordine. Le versioni fisiche saranno disponibili in regioni e rivenditori selezionati fino a esaurimento scorte.

• L’accesso dual-gen è incluso nella Digital Deluxe Edition, nella Michael Jordan Edition e nella Championship Edition per le piattaforme PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S e fornisce una versione del gioco all’interno della stessa generazione di console.

Alfie Brody, Vice President of Global Marketing Strategy di NBA 2K, ha dichiarato:

“Era giusto che Michael Jordan e Devin Booker fossero le star nella copertina di NBA 2K23. Michael si è affermato come uno dei più grandi atleti della storia e il suo impatto generazionale sul gioco è di assoluto rilievo. I risultati di MJ, insieme alla giovane ma già straordinaria carriera di Devin Booker, continueranno a ispirare gli appassionati di basket di tutto il mondo per gli anni a venire. La copertina della WNBA di quest’anno celebra indubbiamente due delle più straordinarie giocatrici del campionato, Diana Taurasi e Sue Bird, che continuano a lasciare il segno nella storia del basket”.

Qui sotto potete vedere vedere il trailer con Devin Booker.