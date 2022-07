E3 2023: l’evento tornerà il prossimo giugno

L’E3, evento mondiale più rinomato dell’intrattenimento interattivo, farà il suo atteso ritorno al Los Angeles Convention Center nella seconda settimana di giugno 2023. L’Entertainment Software Association (ESA) collaborerà con ReedPop, veterana società di produzione di eventi che ha ideato il PAX, il New York Comic Con, la Star Wars Celebration e altre noti eventi della cultura pop, per riunire l’industria mondiale dei videogiochi in una settimana di reveal di titoli AAA, anteprime mondiali e uno sguardo esclusivo al futuro dei videogiochi.

L’E3 2023 accoglierà nuovamente editori, sviluppatori, giornalisti, creatori di contenuti, produttori, acquirenti e licenziatari. L’evento metterà in risalto anche le vetrine digitali e presenterà componenti consumer in persona.

Lance Fensterman, presidente di ReedPop, ha dichiarato:

“È un grande onore e un privilegio per ReedPop assumersi la responsabilità di riportare l’E3 nel 2023. Con il supporto e l’approvazione dell’ESA, costruiremo un evento di livello mondiale per servire l’industria videoludica globale in modi nuovi e più ampi di quanto già facciamo a ReedPop attraverso il nostro portafoglio di eventi e siti web leader a livello mondiale”.

Kyle Marsden-Kish, ReedPop Global VP of Gaming, che guiderà il nuovo team E3 insieme alle sue responsabilità di eventi live nel global gaming, ha aggiunto:

“Per anni abbiamo ascoltato, sentito e studiato il feedback della comunità di global gaming. L’E3 2023 sarà un evento epico e riconoscibile, un ritorno alla forma che onora ciò che ha sempre funzionato e allo stesso tempo rimodella ciò che non ha funzionato, stabilendo un nuovo punto di riferimento per le esposizioni di videogiochi nel 2023 e oltre”.

Stanley Pierre-Louis, Presidente e CEO dell’ESA, ha continuato:

“Siamo entusiasti di riportare l’E3 come evento in persona con ReedPop, leader mondiale nella produzione di eventi di cultura pop. Gli ultimi tre anni hanno confermato che l’E3 riunisce il nostro settore come nessun altro evento. ReedPop porta con sé talenti di livello mondiale e una profonda conoscenza dell’industria dei videogiochi, che serviranno a migliorare l’esperienza dell’E3 per gli anni a venire”.

La registrazione dei media per l’E3 2023, semplificata e sicura, inizierà alla fine del 2022. Gli espositori confermati, le guide agli hotel e ai viaggi, gli orari degli eventi e molto altro ancora saranno condivisi nei mesi a venire attraverso i comunicati stampa e il sito web ufficiale dell’E3. I media, i creatori, i professionisti del settore e i fan possono visitare il sito web per gli aggiornamenti e seguire E3 su Twitter, Facebook e Instagram.

A proposito di social, qui sotto potete vedere proprio il tweet pubblicato sul profilo ufficiale dell’evento.